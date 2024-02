Dopo le prime immagini trapelate dal filming day svolto martedì, la RB20 è stata ufficialmente svelata. La nuova Red Bull, vettura con la quale Max Verstappen spera di conquistare il suo quarto titolo mondiale consecutivo, conferma il consueto pattern di colori presentando soluzioni aerodinamiche innovative.

Svelata la Red Bull di Verstappen e Perez

Prima della classe ma ultima a svelarsi. Red Bull è l’ultimo team a presentarsi in vista dell’imminente stagione 2024. Dopo un campionato dominato, la scuderia di Milton Keynes, alle prese con la grana Horner, è pronta a confermarsi quest’anno.

Max Verstappen e Sergio Perez hanno svelato la nuova RB20, un progetto in continuità con la vettura 2023 ma estremamente innovativa in alcune aree. Nessuna novità invece per quanto riguarda lo schema di colori, marchio di fabbrica del team ‘bibitaro’ già da diverse stagioni.

And we are LIVE 🔴 We are minutes away from getting our Season Launch started 👇 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 15, 2024

Le caratteristiche

Rimandandovi tra qualche ora sempre sul nostro sito web per una più approfondita analisi tecnica, la RB20 sorprende nelle pance, miniaturizzando ulteriormente la bocca d’ingresso e invertendo la posizione del vassoio, ora non più appoggiato al labbro inferiore dell’ingresso della pancia ma a quello superiore, estremizzando un concetto già visto ieri sulla McLaren MCL38. Novità riguardano anche il muso, più lungo e maggiormente affusolato e nel cofano motore, dove è aumentata la forma dei ‘cannoni’ seguendo lo stile Mercedes.

Sarà ancora dominio?

Red Bull parte ovviamente come team di riferimento anche in questa stagione, dopo aver vinto ventuno delle ventidue gare in calendario lo scorso anno mostrando, almeno con Verstappen, una superiorità a tratti devastante sulla concorrenza. Alcuni avversari hanno già messo le mani avanti rispetto alla possibilità di sfidare il team austriaco, vedi Mercedes, altri si sono detti fiduciosi, è stato il caso di McLaren e Aston Martin.

Sarà solo la pista a dare il responso finale ma le parole di Helmut Marko delle scorse ore non lasciano spazio a grandi interpretazioni: “Se abbiamo risolto alcune criticità che presentava la vettura dello scorso anno non vedo come le cose non possano andare per il verso giusto”, ha dichiarato il boss del team. L’appuntamento è già fissato per la tre-giorni di test, in programma da mercoledì a venerdì prossimi, dove potremo avere già le prime impressioni sulla continuità o meno del dominio del team Red Bull.

Samuele Fassino