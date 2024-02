Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton approderà in Ferrari dalla stagione 2025, ora è ufficiale. Pochi minuti dopo l’annuncio della separazione tra il britannico e Mercedes, la scuderia di Maranello ha confermato un accordo pluriennale con la star 39enne.

È ufficiale il matrimonio tra Hamilton e Ferrari dal 2025

Una svolta epocale, dopo una serie di approcci avvenuti negli anni passati, dal prossimo campionato inizierà l’avventura di Lewis Hamilton in Rosso. Le voci scatenatesi nella nottata hanno trovato una conferma ufficiale. Dopo undici anni in Mercedes ed il dodicesimo pronto a iniziare, il pluricampione del mondo lascerà la scuderia tedesca a favore del team di Maranello. Al termine della stagione alle porte perderà il sedile Carlos Sainz, pronto a diventare uomo mercato per i top team ancora scoperti.

Da quanto si apprende, il fenomeno anglo-caraibico avrebbe informato Mercedes della sua decisione solo nella giornata di ieri. Questo pomeriggio, il team di Stoccarda ma con sede a Brackley avrebbe convocato una riunione speciale, durata una decina di minuti, per annunciare l’addio di Hamilton.

Pochi minuti fa, la Scuderia Ferrari ha rilasciato un brevissimo comunicato dove si precisa che Lewis Hamilton entrerà a far parte della famiglia Rossa a partire dal 2025, dopo aver siglato un contratto pluriennale. Fa specie come il team abbia deciso di non spendere neanche una parola su Carlos Sainz, ancora pienamente coinvolto con il progetto 2024.

“Questo è il posto in cui sono cresciuto e lasciare questa squadra è la decisione più difficile che io abbia mai preso nella mia vita”, le parole di Hamilton riportate nel comunicato Mercedes. “Sarò per sempre grato a Mercedes per il supporto, in special modo a Toto Wolff per la sua leadership ed il rapporto di amicizia che si è creato. Darò il 100% anche nella mia ultima stagione in Mercedes, voglio che questo sia un anno da ricordare”.

Samuele Fassino