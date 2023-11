Oggi ha avuto luogo l’ultima riunione della F1 Commission per il 2023, presso il circuito di Yas Marina. Tra gli argomenti vagliati notiamo numerosi temi discussi largamente durante il campionato in corso come il formato dei weekend con la Sprint Race, l’impiego termocoperte e alcune considerazioni sul benessere dei piloti, soprattutto in relazione alla gara del Qatar.

Formato Sprint Race

Più volte è stato chiesto nel corso della stagione di aggiornare il formato delle gare Sprint già dal 2024. Attendendo il calendario definitivo degli eventi Sprint, che verrà pubblicato nelle prossime settimane, la Commissione ha delineato alcune delle attività da prendere in carico in vista del nuovo anno. La razionalizzazione degli eventi rimane una caratteristica prioritaria e la strada da percorrere probabilmente prevede la separazione delle attività Sprint da quelle del Gran Premio. In quest’ottica i prossimi incontri valuteranno novità nei tempi e regolamenti del parco chiuso.

Pacchetto Wet Weather

Altro tema ampiamente discusso durante la stagione ha trovato spazio nella riunione FIA: il pacchetto per gare bagnate. I lavori della riunione hanno ribadito l’importanza del progetto (che garantirebbe meno spruzzi e quindi più visibilità) e in un test fissato per la primavera del 2024, verrà provato un nuovo arrangiamento. La copertura paraspruzzi attualmente allo studio andrà ad “avvolgere” gli pneumatici e il test contribuirà a definire una direzione futura del progetto.

Gomme

Altro punto affrontato durante la riunione riguarda le gomme. La riunione ha evidenziato come occorra ridurre i problemi di surriscaldamento e migliorare la resa in gara degli pneumatici. Per questi motivi la F1 Commission ha deciso di mantenere l’impiego delle termocoperte per il 2025, eliminando le relative appendici al Regolamento sportivo e tecnico che rimandavano la decisione a luglio 2024. Inoltre, dopo l’esperimento dell’Alternative Tyre Allocation (ATA) in due gare del campionato in corso, la commissione ha deciso di mantenere i set standard di pneumatici da asciutto per la stagione 2024, eliminando le relative sezioni del Regolamento riguardanti l’ATA.

Regolamento tecnico e sportivo

La Commissione ha approvato aggiornamenti minori al Regolamento tecnico e sportivo 2024. Fra tutti, evidenziamo quello relativo alla sicurezza che attenua il pericolo creato dai componenti metallici del fondo che non formano il corpo. Questi avranno una limitazione nel numero e sulla massa. Per quanto riguarda le condizioni estreme che i piloti hanno affrontato durante il GP del Qatar hanno portato la Commissione ad approvare l’introduzione di prese d’aria per il raffreddamento del cockpit. Inoltre la Commissione da il via libera allo studio di ulteriori misure per migliorare il raffreddamento del cockpit nel caso di temperature estremamente alte.

Regolamento finanziario

La Commissione ha approvato ulteriori perfezionamenti riguardanti l’esclusione dei costi delle iniziative di sostenibilità dal regolamento finanziario. Nello specifico, parliamo dei costi attribuibili alla definizione e all’identificazione degli obiettivi di sostenibilità, alla strategia prevista per raggiungere tali obiettivi. In questa novità finanziaria rientra anche il monitoraggio, la raccolta e la produzione di report per misurare i progressi rispetto agli obiettivi di carbon footprint ed emissioni.

Sviluppo della monoposto 2026

La Commissione ha concordato che non si potrà lavorare allo sviluppo di una vettura per la stagione 2026 prima dell’inizio del 2025.

