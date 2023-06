Secondo quanto riportato da Bloomberg, la RedBird Capital Partners, il fondo di investimento fondato da Gerry Cardinale e che lo scorso anno ha acquistato il Milan, sarebbe in trattativa con Renault per una quota di minoranza dell’Alpine. L’annuncio ufficiale sarebbe previsto per il 26 giugno.

Chi è Gerry Cardinale

Italoamericano di 54 anni, Cardinale è nato a Philadelphia, è laureato ad Harvard e ha un master ad Oxford. Nel 2014 ha fondato il suo fondo di investimento, la RedBird, che gestisce un patrimonio di circa sei miliardi di dollari. Nel corso di questi anni ha investito molto nello sport, dal Tolosa al Liverpool, dai Red Socks (baseball) ai Pittsburg Penguins (hockey). Dal 2022 Cardinale è proprietario del Milan, acquistato alla cifra di 1.3 miliardi di euro pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto da un altro fondo di investimento, Elliot Management Corporation. Secondo Forbes, ha un patrimonio di più di 4 miliardi di dollari. Nel 2021 è stato inserito da Variety nella lista delle 500 persone più influenti negli USA.

Le trattative con Alpine

L’intento di Renault sarebbe quello di guadagnare un investitore sportivo di esperienza, così da aumentare il profilo del marchio per espandere il business delle auto sportive e muoversi verso l’elettrificazione. Infatti, dopo aver rinominato il team Renault in Alpine nel 2021, il marchio sta cercando di espandersi anche nel campo stradale, puntando a diventare full electric nel 2026. D’altro canto, RedBird sarebbe attratta da uno sport in costante crescita di popolarità negli ultimi anni, e questa aiuterebbe l’Alpine a crescere. Sempre secondo Bloomberg, non è escluso comunque che possano esserci anche altri co-investitori.

L’annuncio dovrebbe essere previsto per il 26 giugno, data per cui è previsto un evento alla sede del team ad Enstone. In ogni caso, sempre secondo Bloomberg, non c’è nessun accordo firmato ancora, e non si sa ancora l’entità di questa quota di minoranza.

Alfredo Cirelli