Arriva finalmente quest’oggi, Martedì 23 gennaio, l’ufficialità dello spostamento a Madrid del GP di Spagna. La capitale prende il posto di Barcellona, un nuovo tracciato semi-cittadino sarà protagonista a partire dal 2026.

La massima formula ha rivelato di aver trovato un accordo con l’IFEMA Madrid (organizzatore di eventi nella capitale) per ospitare il GP di Spagna. La prima edizione si terrà nel 2026 (il contratto con Barcellona scade il prossimo anno), e l’accordo avrà durata decennale fino al 2035.

GP Spagna, benvenuta Madrid

Nel comunicato ufficiale, la F1 dà anche qualche dato sul circuito. La pista sarà lunga 5.47 km, avrà 20 curve, e richiederà un tempo sul giro di circa 1:32. Sarà un semi-permanente, alcuni tratti saranno quindi sulle vie urbane. Inizialmente avrà una capienza di 110mila persone, ma è già in programma l’ampliamento a 140mila nella seconda parte della durata del contratto. La zona scelta è quella nei pressi dell’aeroporto di Barajas, rendendolo quindi estremamente accessibile agli appassionati. La pista è comunque ancora soggetta all’approvazione da parte della FIA.

Sebbene sia la prima volta a Madrid, la F1 aveva già corso nei suoi pressi nove GP di Spagna. All’epoca fu nel circuito di Jarama, poco lontano da dove sorgerà il nuovo impianto. L’ultima edizione fu nel 1981, vinta da Gilles Villeneuve. Il percorso che debutterà nel 2026 sarà il sesto circuito diverso ad ospitare il GP di Spagna di F1, dopo Pedralbes, Montjuic, Jarama, Jerez e Barcellona. A questi va aggiunto anche il circuito cittadino di Valencia che ha sempre accolto una gara valida come ‘GP d’Europa’.

GP Spagna, le dichiarazioni dopo l’annuncio del tracciato di Madrid

Stefano Domenicali, CEO della F1: “Madrid è una città incredibile con uno straordinario patrimonio sportivo e culturale, e l’annuncio di oggi dà inizio a un nuovo entusiasmante capitolo per la F1 in Spagna. Vorrei ringraziare il team di IFEMA MADRID, il governo regionale di Madrid e il sindaco della città per aver messo insieme una proposta fantastica. Questa incarna la visione della F1 di creare uno spettacolo tra sport e intrattenimento che offra il massimo ai fan e abbracci innovazione e sostenibilità”.

Mohammed Bin Sulayem, Presidente della FIA: “Vedere le moderne vetture di Formula 1 che corrono su un nuovo circuito nella capitale spagnola di Madrid è una prospettiva allettante. Mentre ci muoviamo verso l’introduzione dei regolamenti 2026 di F1, inquadrati con l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2030, è piacevole vedere che gli organizzatori locali hanno posto una forte attenzione alla sostenibilità ambientale nei loro piani per l’evento. Come di consueto, il circuito proposto sarà soggetto all’omologazione FIA, ai controlli di sicurezza e all’approvazione del calendario da parte del World Motor Sport Council”.

Jose Vicente de los Mozos, Presidente del Comitato Esecutivo di IFEMA MADRID: “Il nostro sogno di ospitare un grande evento di F1 attorno si è avverato. Siamo entusiasti di annunciare il ritorno della F1 a Madrid dopo più di quattro decenni. Abbiamo l’ambizione di organizzare un Gran Premio che diventerà un riferimento nel calendario mondiale della F1, specificatamente concettualizzato e progettato per offrire un’esperienza distintiva e unica sia per i fan che per i team che partecipano alla competizione. Con questo, Madrid vuole immergersi profondamente nello sviluppo di un nuovo concetto che unisce sport e intrattenimento, offrendo allo stesso tempo un evento memorabile”.

Isabel Diaz Ayuso, Presidente della Regione di Madrid: “È con grande soddisfazione che annunciamo l’arrivo della Formula 1 nella Comunità di Madrid, in una regione e in una capitale che ispira apertura e fiducia dentro e oltre i nostri confini. Siamo il motore principale della prosperità e del progresso della Spagna. Questo evento, che prevediamo sarà seguito su scala mondiale da 70 milioni di persone, rappresenterà un aumento di oltre 450 milioni di euro all’anno del PIL di Madrid e la creazione di 8.200 posti di lavoro. La Comunità di Madrid è una regione con una grande proiezione internazionale, aperta e competitiva. La F1 contribuirà a consolidare ulteriormente il marchio Madrid tra i migliori al mondo”.

Jose Luis Martinez-Almeida, sindaco di Madrid: “Con l’annuncio del Gran Premio, Madrid entra nel futuro e si unisce all’esclusivo gruppo di città che ospitano oggi la F1, ponendoci in prima linea tra le capitali del mondo nell’attrazione di grandi eventi. Sappiamo che la F1 è più di una competizione, è un’opportunità senza precedenti per guidare la trasformazione che Madrid sta attraversando e per mostrare al mondo di cosa siamo capaci. Sono fiducioso che Madrid sarà all’altezza, sia perché meritiamo uno spettacolo come la F1, sia perché questa merita una città come Madrid”.

Alfredo Cirelli