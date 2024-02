I primi giorni del 2024 hanno visto importanti movimenti di mercato tra i piloti in ottica 2025: con Lewis Hamilton accasato in Ferrari, Mercedes dovrà assegnare un volante importante sullo schieramento di F1. Chi potrebbe sostituire l’inglese, asset fondamentale e vero “pezzo da novanta” nella scuderia di Brackley?

Le parole di Toto Wolff

Da quanto abbiamo appreso in questi giorni, risulta chiaro che la Ferrari abbia preso la palla al balzo, offrendo a Hamilton un impegno a lungo termine rispetto alla Mercedes, che avrebbe concordato un biennale con la formula 1 + 1, cioè con il secondo anno in opzione. Toto Wolff ha detto: “Sapevamo che firmare un contratto a breve termine avrebbe potuto essere un vantaggio per entrambe le parti, non potevamo impegnarci per un periodo più lungo”. Con Hamilton fuori dalla Mercedes, Wolff ha aggiunto: “Non vedo davvero l’ora di prendere le decisioni giuste per la squadra, insieme ai miei colleghi, su chi siederà il prossimo anno. Forse è un’occasione per fare qualcosa di audace”.

In scadenza

Nel 2024 scadono i contratti di Carlos Sainz, Fernando Alonso ed Alex Albon. Questi tre piloti rappresenterebbero una scelta “tranquilla” per Toto Wolff e i suoi: hanno esperienza in F1 e hanno già avuto a che fare con scuderie blasonate, così da gestire agevolmente le inevitabili pressioni.

Con Alonso, sicuramente la più “audace” tra queste opzioni, in Mercedes affiancherebbero a George Russell un pilota ancora competitivo e “pesante” dal punto di vista politico e gestionale. Bisogna sottolineare che con Fernando in Mercedes avrebbero un problema anagrafico ancora più marcato rispetto a quello di Hamilton.

Sainz costituirebbe uno scambio interessante con la Ferrari e potrebbe formare una squadra interessante con Russell sul medio termine. Carlos viene dato (da tempo) in orbita Audi, che debutterà in F1 nel 2026, con un possibile passaggio in Stake già nel 2025.

Albon ha raccolto buoni risultati con la Williams, dove copre un ruolo di primo pilota di fatto. Potrebbe essere una buona opzione, soprattutto in ottica di pilota a supporto di Russell. Il pilota di origini thailandesi potrebbe risultare una scelta win-win per entrambe le parti, ma prima bisognerà chiarire cosa farà Red Bull con Sergio Perez. Alcuni osservatori parlano di un ritorno di Alex a Milton Keynes e questo potrebbe mettere Daniel Ricciardo tra le possibili opzioni, così come un improbabile (non nella testa di Helmut Marko…) assalto a Max Verstappen.

Scelte in casa

Toto Wolff può contare anche su delle opzioni già disponibili in casa. Mick Schumacher copre il ruolo di terzo pilota in seno a Brackley. Il tedesco non ha esperienza recente di F1 e nel 2024 avrà un impegno importante con Alpine nel WEC, pur rimanendo a disposizione della Mercedes. In un certo senso Mick rappresenta un’opzione nota alla Mercedes, con un accordo già alle spalle. Volendo, per gli stessi motivi, possiamo considerare anche una vecchia conoscenza di Mercedes, Esteban Ocon, pur presentando qualche problema a livello di gestione.

La prospettiva più audace per la Mercedes ha un nome e cognome noto a Brackley e può funzionare sul lungo termine: Andrea Kimi Antonelli. L’italiano ha solo diciassette anni e quest’anno affronterà il grande salto in F2. Dovesse fare bene, perché non pensare ad un passaggio in F1 come proprio il debutto di Hamilton con la McLaren nel 2007? Certo, non avrebbe accesso allo stesso programma di test dell’inglese all’epoca, ma sicuramente darebbe un gran sollievo alla Mercedes sapere che per un Lewis Hamilton che esce, un pilota molto promettente per la F1 è già in casa. A meno che non vogliamo veramente credere ad un ritorno di Sebastian Vettel nel Circus. Il dopo Hamilton ha già dato il via al suo Fanta-F1.

Luca Colombo