Charles Leclerc ha espresso la propria opinione ai margini della prestazione della SF24, vettura che correrà con Ferrari nel Mondiale F1 2024. Il monegasco è pronto per una nuova avventura accanto alla compagine di Maranello, una partnership che dura dal 2019.

Charles Leclerc: obiettivo tornare a vincere

Il #16 dello schieramento riparte dopo un anno di alti e bassi, una stagione sempre all’inseguimento della Red Bull di Max Verstappen. L’ex campione della FIA F2 spera di tornare al successo, un risultato che manca dal GP d’Austria del 2022.

Sono attualmente cinque le affermazioni in totali da parte del 26enne che ha giurato ‘amore’ alla Rossa per altri anni. Il ‘suddito’ del Principato è obiettivamente al centro del programma Ferrari, determinato a dare spettacolo nell’imminente stagione agonistica e nell’importante 2025 quando verrà raggiunto dal britannico Lewis Hamilton.

Non sarà in ogni caso un anno facile per un protagonista che ha mostrato a più riprese di essere oltremodo competitivo in fase di qualifica. La gara della gara non ha regalato particolari soddisfazioni al monegasco nel 2023, una dinamica che potrebbe cambiare nell’imminente stagione agonistica.

Il compagno di box di Carlos Sainz ha commentato in una nota: “La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Ovviamente però quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene”.

Leclerc ha concluso con una speranza in attesa del via del campionato, il più lungo della storia. “Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie”.

Luca Pellegrini