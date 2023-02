Alpine ha svelato a Londra la nuova A523, vettura che Esteban Ocon e Pierre Gasly utilizzeranno nel Mondiale F1 2023. Il costruttore francese ha presentato i colori e le linee dell’inedita monoposto, una delle ultime ad essere presentata a pochi giorni dai test che si terranno in Bahrain tra una settimana.

Vive la France! Ocon e Gasly iniziano un nuovo cammino in F1 con Alpine

Pierre Galsy rimpiazza Fernando Alonso con la squadra transalpina che ha deciso di schierare una nuova formazione dopo alcuni problemi avuti durante l’ultimo campionato. L’ex volto di Red Bull ed AlphaTauri è determinato ad affrontare una sfida nuova, la prima all’esterno del gruppo dell’austriaco Helmut Marko.

L’ex vincitore del GP d’Italia, 27enne nativo di Rouen, dividerà il box con il connazionale originario di Évreux, 26enne che condivide con il campione 2016 di FIA F2 un successo nella massima formula. Ricordiamo infatti l’affermazione nella rocambolesca edizione 2020 del GP d’Ungheria.

Al vertice dell’équipe ritroveremo Otmar Szafnauer, protagonista in negativo nell’ultimo campionato del mondo per la delicata gestione della vicenda che ha coinvolto l’australiano Oscar Piastri che successivamente annuncerà l’ingaggio con McLaren. Il Team Principal ha riportato ai media: “Nel 2022 è stata una sensazione fantastica raggiungere i nostri obiettivi. Per l’anno che ci apprestiamo a vivere il nostro target è quello di arrivare in quarta piazza. Ho grandi aspettative da parte di tutti i membri della squadra”.

Non sono mancati i commenti da parte dei protagonisti. Ocon ha dichiarato in merito alla presentazione odierna: “Sono molto emozionato per la prossima stagione con il BWT Alpine F1 Team, il mio quarto anno con la famiglia Enstone-Viry. Abbiamo mostrato grandi progressi nel 2022. Non vedo l’ora di iniziare la stagione per confermare quanto fatto lo scorso anno”.

Tanto entusiasmo anche da parte di Gasly, pilota da tenere in considerazione per la lunghissima stagione che ci apprestiamo a commentare. “È fantastico essere presentato ufficialmente come portacolori di Alpine. Sono soddisfatto di iniziare una nuova parte della mia carriera. È bello vedere la dedizione che tutti a Enstone e Viry applicano al loro lavoro quotidiano, sono curioso di vedere come si comporterà la monoposto in Bahrain”.

Come lo scorso anno sono state due le livree presentate in occasione del lancio della monoposto. Una livrea è blu, mentre la seconda è principalmente rosa e verrà utilizzata in alcune selezionate prove del calendario che si articolerà dal Bahrain ad Abu Dhabi.

Luca Pellegrini