L’Alfa Romeo (che dal prossimo anno ritornerà a chiamarsi Sauber) ha annunciato che nel 2024 manterrà immutata la sua line up di piloti. Confermato Zhou Guanyu, che affiancherà Valtteri Bottas (il quale era già sotto contratto), mentre il terzo pilota resterà l’attuale leader della Formula 2 Theo Pourchaire.

Terza stagione e GP di casa

Zhou Guanyu correrà quindi la sua terza stagione in F1, nonostante alcune voci nell’estate avessero fatto scricchiolare il suo posto. Finora ha ottenuto come miglior risultato un ottavo posto nel GP del Canada dello scorso anno, mentre quest’anno è giunto due volte nono. Al netto della macchina, comunque, ha dimostrato una certa crescita, non ha fatto particolari errori ed è stato bravo di avvicinarsi ad un pilota esperto come Bottas. Inoltre, Zhou potrà finalmente correre il GP di casa in Cina, dopo che questo negli ultimi anni è stato annullato per il Covid. Terzo pilota sarà Theo Pourchaire, che, nel caso vincesse in F2, “emulerebbe” i suoi predecessori Drugovich e Piastri, trascorrendo almeno un anno in panchina.

Come detto, dal prossimo anno il team cambierà nome, ritornando ad essere Sauber. Sarà una fase di transizione fino all’arrivo di Audi, che avverrà nel 2026. La scuderia continuerà, comunque, a montare power unit Ferrari, mentre il marchio Alfa Romeo dovrebbe passare alla Haas. Il team dovrà riscattarsi da una stagione deludente. Dopo il buon 2022, l’Alfa Romeo giace al nono posto della classifica con appena 10 punti, davanti solo all’Alpha Tauri.

Le dichiarazioni

Alessandro Alunni Bravi, Team Principal: “La decisione di continuare il nostro viaggio con la nostra formazione di piloti invariata testimonia l’investimento che abbiamo fatto nel nostro progetto. Niente in Formula 1 cambia da un giorno all’altro, e abbiamo preso la decisione consapevole di concentrarci sulla stabilità e di continuare a costruire insieme la nostra squadra mentre ci imbarchiamo in un importante periodo di transizione. Valtteri e Zhou sono piloti di noto talento e abilità e lavorano molto bene insieme: sono ben assortiti e possono spingersi a vicenda. Valtteri ha assunto un ruolo di vero leader all’interno della squadra, spingendo tutti noi a dare il massimo. Zhou ha fatto passi avanti impressionanti negli ultimi due anni e ci aspettiamo che continui su questa traiettoria nel 2024. Ora il testimone è tornato a noi: dobbiamo dare a entrambi i piloti una buona macchina e metterli nelle migliori condizioni per esibirsi. Finalmente, sono contento che Theo rimarrà nel team nel 2024 come pilota di riserva. Ha fatto un lavoro incredibile quest’anno, non solo in F2, e lo supporteremo per la lotta al titolo ad Abu Dhabi, ma anche dietro le quinte, lavorando con il team a Hinwill”.

Parlano i piloti

Valtteri Bottas: “Ho la sensazione che abbiamo un viaggio entusiasmante davanti a noi, quindi sono felice e grato di poter guardare avanti al 2024 sapendo come si sta formando la squadra. C’è una buona atmosfera all’interno della nostra squadra, vado d’accordo con Zhou ed entrambi ci spingiamo a vicenda per migliorare. C’è una quantità impressionante di lavoro in corso dietro le quinte, a Hinwil e altrove, e ora che la line up è pronta per il prossimo anno, possiamo concentrarci completamente sul miglioramento, a partire già da questo fine settimana a Singapore. Ogni passo avanti che facciamo è un passo avanti per quest’anno e per il prossimo, quindi siamo motivati ​​a dare tutto ciò che abbiamo ogni volta che siamo in pista o in fabbrica”.

Zhou Guanyu: “Firmare nuovamente con la squadra è sempre una bella sensazione, soprattutto quando sappiamo come stanno andando le cose. Sono orgoglioso di far parte dell’Alfa Romeo e grato per la loro fiducia: ho lavorato duramente sin dal primo giorno e c’è un livello incredibile di motivazione per continuare a farlo ogni giorno. Il mio rapporto con Valtteri è davvero buono e stiamo lavorando a stretto contatto insieme e con la squadra per spingere tutti avanti. Sono anche molto entusiasta dell’opportunità di correre finalmente con la mia squadra in Cina, davanti al pubblico di casa. Sarà un grande momento e sono orgoglioso di poterlo condividere con tutti coloro che mi hanno sostenuto”.

Théo Pourchaire: “Nel corso degli anni, la squadra è diventata per me una famiglia e, quindi, sono davvero felice e grato di continuare il mio viaggio con l’Alfa Romeo e la Sauber Academy. Il supporto che ho ricevuto da tutti i membri del team è stato eccezionale e sono orgoglioso di poter contribuire alla crescita dell’intera operazione. Ho molto in me che posso dare a questo gruppo speciale di persone e non vedo l’ora che arrivi il futuro. Naturalmente, un ottimo modo per dire grazie sarebbe finire il lavoro in F2 ad Abu Dhabi. Darò tutto per portarlo a casa per la squadra”.

Alfredo Cirelli