Il campionato di F1 Academy ha affrontato il quarto appuntamento stagionale sul tracciato olandese di Zandvoort. Il team MP Motorsport è stato grande protagonista, grazie a due vittorie di Hamda Al Qubaisi, mentre dopo un avvio deludente, nella seconda manche Carrie Schreiner ha conquistato il primo successo stagionale, regalando la seconda vittoria del 2023 al team ART GP.

MP VS ART

Se nelle prime gare la battaglia al vertice era stata soprattutto tra Prema e MP Motorsport, da Barcellona in poi la principale antagonista del team olandese è stata ART GP, che sta cercando di recuperare dopo un inizio di stagione in salita.

Una fantastica Hamda Al Qubaisi continua a progredire a pieno ritmo, essendosi portata a casa ben due successi su tre nel weekend olandese. Il campionato si sta rivelando tutto sommato equilibrato, tant’è vero che a completare il podio al termine di gara-1 sono state Lena Buhler (ART GP) e Nerea Marti (Campos), le quali si sono messe in luce fin dal principio.

Addirittura la svizzera ha conquistato tre podi in altrettante gare: la portacolori ART GP è salita sul secondo gradino del podio in gara-1 ed ha conquistato due terzi posti nelle manche rimanenti. In gara-2 si è piazzata alle spalle di Marta Garcia, mentre nell’ultima corsa si è accodata al duo MP Motorsport Al Qubaisi – De Heus.

A Zandvoort è finalmente arrivata anche la prima, attesissima vittoria per Carrie Schreiner. Dopo troppe delusioni e ritiri, la teutonica si è riscattata conquistando gara-2 e regalando il secondo successo al team francese. Sarà questo il punto di partenza della 24enne tedesca per inserirsi nella battaglia e risalire la classifica?

PREMA RESTA IN BATTAGLIA GRAZIE A MARTA GARCIA, CARLIN SI AVVICINA AI BIG

Delusione nella prima manche per la leader del campionato Marta Garcia, costretta al ritiro. La spagnola ha poi recuperato alla grande nelle altre due manche, grazie ad un secondo e ad un quarto posto.

Per il secondo round di fila, il team veneto Prema non è salito sul gradino più alto del podio, pur conservando un ruolo da protagonista grazie appunto ai due ottimi posti conquistati dalla driver iberica. Risultati che consentono alla #15 di restare davanti in classifica, anche se ora dovrà difendersi dalle minacce delle inseguitrici.

Guadagna punti anche il team Rodin Carlin, grazie ad un paio di quarti posti per Jessica Edgar, la quale ha terminato senza punti l’ultima manche. Sembrava essere decollata anche Abbi Pulling, dopo i due podi di Barcellona, invece la britannica dovrà ancora lavorare dopo questo round sottotono, che non le ha consentito di andare oltre un 7° posto.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Marta Garcia, nonostante lo zero ottenuto in gara-1, resta al comando della classifica con 155 punti. Grazie all’ottimo weekend, Hamda Al Qubaisi si avvicina vertiginosamente alla spagnola di Prema: sole cinque le lunghezze che separano le due.

Lena Buhler continua a fare bene ed è terza in classifica, un po’ più staccata dalle avversarie con 122 punti, quindi Nerea Marti con 96 punti e Abbie Pulling a quota 84. Chiude la Top6 la più grande delle sorelle saudite, ovvero Amna Al Qubaisi, ferma a 78 punti.

Il prossimo appuntamento della F1 Academy andrà in scena al Tempio della Velocità di Monza dal 7 al 9 luglio in compagnia del FIA WEC.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: F1 ACADEMY | BARCELLONA: DOPPIETTA PER MP MOTORSPORT, PRIMO CENTRO PER ART GP