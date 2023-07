F1 e F1 Academy hanno stretto un importante accordo di collaborazione che partirà dal 2024 e che coinvolgerà le scuderie del Circus. La serie tutta al femminile avrà infatti il supporto direttamente dai vari team della massima formula, i quali potranno scegliere un pilota e personalizzare la livrea con i propri colori.

La serie dedicata esclusivamente alle ragazze ha debuttato quest’anno e si prefigge di supportare le driver che ambiscono ad un futuro nel motorsport. A partire dalla prossima stagione diventerà una serie interamente a supporto dei fine settimana di F1. Attualmente il calendario F1 Academy è composto da sette eventi, nel cui ambito si svolgono tre gare. A livello di team, da notare la presenza di cinque scuderie che corrono in F2 e F3: ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing e Rodin Carlin. Con tre vetture per scuderia, lo schieramento attuale vede infatti quindici monoposto al via.

A partire dal 2024, dieci ragazze saranno nominate dai team che corrono in F1. Ogni pilota avrà una livrea personalizzata sulla propria monoposto identica a quella della propria squadra del Circus di riferimento. Chi rimarrà fuori da questo sistema di assegnazioni, (quindi cinque posti) avrà supporto da altre importanti partnership. Le scuderie di F1 potranno quindi schierare pilote appartenenti alle rispettive Academy.

Le dichiarazioni di Susie Wolff e Stefano Domenicali

Susie Wolff ha dichiarato: “Voglio innanzitutto ringraziare i team di F1 per il loro sostegno e la loro visione in questo viaggio. Questo momento storico non solo dimostra il profondo sostegno alla F1 Academy da parte di tutta la comunità della F1, ma ispirerà un’intera generazione di giovani ragazze a realizzare le opportunità che il motorsport offre sia in pista che fuori. Con l’ingresso nel calendario della F1 per il prossimo anno e l’organizzazione di eventi F1 Academy Discover Your Drive in vista delle nostre gare, sono certa che avremo un impatto positivo a lungo termine su tutto il nostro sport”.

Stefano Domenicali ha aggiunto: “Abbiamo realizzato la F1 Academy per apportare un cambiamento reale e duraturo, in modo da garantire che le giovani donne di talento abbiano il giusto sistema per seguire e realizzare i loro sogni. Si tratta di un momento molto importante perché dimostra l’impatto che il progetto sta avendo e il sostegno che sta ricevendo da tutta la comunità della F1. Susie, le scuderie e tutte le persone coinvolte stanno lavorando instancabilmente per garantire che il progetto si rafforzi sempre di più e continui a raggiungere l’importante obiettivo che ci siamo prefissati insieme. Nel 2024 la F1 Academy si unirà al nostro calendario, aumentando la consapevolezza e il profilo della serie a livello globale. Inoltre, avere le livree della F1 sulla griglia di partenza sarà qualcosa di molto speciale” ha concluso il CEO della Formula 1.

Chiara Zaffarano