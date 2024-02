Il Red Bull Academy Programme ha ufficializzato le ragazze che parteciperanno alla stagione 2024 della F1 Academy. Le sorelle Hamda e Amna Al Qubaisi ed Emely De Heus entrano a far parte del progetto legato al costruttore austriaco, determinante a dare battaglia con i colori di MP Motorsport.

They’re back 🧡 Hamda, Emely and Amna are back with the MP Family and joining the Red Bull Academy Programme, with Hamda driving for Red Bull Racing, Amna for Visa Cash App RB and Emely driving for Red Bull. We’re very proud of Red Bull’s unwavering support of F1 Academy. pic.twitter.com/uOlmp1pjM5 — MP Motorsport (@OfficialMPteam) February 2, 2024

3 pilote nel programma

Dopo l’annuncio di Maya Weug, pilota della Ferrari Driver Academy, solo Red Bull Racing e Visa Cash App RB (ex Alpha Tauri) mancavano all’appello in vista della seconda edizione della F1 Academy.

Sarah Harrington, responsabile del programma Red Bull Academy, che ha dichiarato in merito: “Questo è un momento storico per noi e testimonia il nostro totale impegno per il futuro del motorsport femminile. La F1 Academy offre l’opportunità di promuovere un vero cambiamento nel nostro settore e questo è un ottimo passo avanti per garantire che i piloti passino al livello successivo” Hamda Al Qubaisi è associata quindi a Red Bull Racing, Amna Al Qubaisi a Visa Cash App RB, mentre Emely De Heus allo solo sponsor Red Bull.

Stagione 2024 in MP Motorsport

Le tre membre del Red Bull Academy Programme sono confermate in MP Motorsport. La scorsa stagione nella categoria femminile, Hamda ha chiuso terza nella classifica piloti – con quattro primi posti e un totale di 207 punti. Amna, invece, si impose nella race-2 di Spielberg e nella race-2 di Barcellona, mentre l’olandese fu abile ad avere la meglio nella race-1 in Catalogna.

Il team che partecipa anche in FIA F2, FIA F3 e non solo si pone così l’obiettivo di ripetere e migliorare ulteriormente gli ottimi risultati del 2023. Attualmente restano ancora dei tasselli da definire in vista della prima sfida che si svolgerà a marzo in Arabia Saudita in quel di Jeddah.

Entry list provvisoria F1 Academy 2024 (in aggiornamento)

ART: Bustamante (McLaren), Block (Williams), TBC

Campos: Schreiner (Sauber), Chambers (Haas), TBC

MP Motorsport: H. Al Qubaisi (Red Bull Racing), A. Al Qubaisi (Visa Cash App RB), De Heus

Prema: Hausmann (Aston Martin), Pin (Mercedes), Weug (Ferrari)

Rodin: Pulling (Alpine), TBC, TBC

Anna Botton