La F1 Academy, nuova categoria femminile con vetture di Formula 4, ha pubblicato sui profili social il calendario della sua stagione inaugurale. Sette appuntamenti, tra i quali quello di Austin che si disputerà in concomitanza con la F1.

Nonostante inizialmente Domenicali avesse fatto intendere che la serie avrebbe corso insieme alla F1, già qualche settimana fa avevamo accennato che non sarebbe stato così. Adesso ne abbiamo la conferma. Sette appuntamenti, come già preannunciato, da tre gare ciascuno, per un totale di ventuno gare.

Il primo round stagionale della F1 Academy andrà in scena nel weekend 28-29 aprile, al Red Bull Ring, in Austria. A seguire, dopo solo una settimana, tra il 5 e il 7 maggio, la serie si sposterà in Spagna, a Valencia, sul circuito Ricardo Tormo. Questo round sarà a supporto dell’EuroNascar. Dopo Valencia ci saranno due settimane di pausa, per rimanere nella penisola iberica, a Barcellona, in cui si correrà il 19-21 maggio. Questo round sarà l’unico a supporto della Formula Regional Europea.

Dopo Barcellona seguirà un mese di pausa, prima di sbarcare nei Paesi Bassi, a Zandvoort, tra il 23 e il 25 giugno, nell’ADAC Racing Weekend, seguita dopo due settimane (7-9 luglio) dal round italiano di Monza. Ancora tre settimane di pausa prima del weekend del 28-30 luglio, in cui si correrà in Francia, al Paul Ricard, prima di una lunga pausa.

The F1 Academy calendar is here! 🗓️

Starting in April, the inaugural season will see us take on 21 races at seven iconic circuits, finishing in Austin where we will support @F1's US Grand Prix 🤩✨#F1Academy pic.twitter.com/DsE24fsp4H

— F1 Academy (@f1academy) February 23, 2023