Proseguono gli annunci in F1 Academy per quanto riguarda la griglia 2024. Dopo l’annuncio di due giorni fa di Prema e Mercedes per Doriane Pin, arriva oggi la conferma da parte di Maya Weug, attesa con il team veneto e Ferrari.

Maya Weug con Prema e Ferrari

La pilota olandese è una delle migliori ragazze in circolazione al momento. Alla fine del 2020 fu la prima vincitrice del FIA Rising Stars, e da allora fa parte della Ferrari Driver Academy. Dopo due stagioni in F4 italiana, nel 2023 è passata in Formula Regional Europe, ottenendo ottimi risultati. Nonostante il KIC Motorsport non fosse un team di prim’ordine, Weug è entrata più volte in zona punti, risultando l’unica della sua squadra a riuscirci. Alla fine ha chiuso diciassettesima in classifica finale, ma terza tra i rookie. Tante le prove positive disputate, impressionante la prestazione a Spa-Francorchamps sul bagnato durante la race-2.

Ferrari aveva annunciato già alla fine dello scorso anno che la Weug sarebbe stata al via della F1 Academy 2024, senza però precisare il team. Adesso è arrivata la conferma che l’olandese passerà in Prema. Ferrari, inoltre, aveva annunciato come l’altra ragazza che fa parte dell’Academy, Aurelia Nobels, sarà al via della serie, anche se non si sa ancora con quale team. Certamente, non Prema, poiché ha già occupato tutti i sedili, rispettivamente con Doriane Pin e Tina Haussman.

Campos con Schreiner e Chambers

Torna in F1 Academy Carrie Schreiner dopo l’esperienza avuta nel 2023. La tedesca, con un passato nelle ruote coperte, aveva corso con ART, chiudendo undicesima in campionato con una vittoria. Nel 2024 passerà in Campos, struttura che avrà il supporto Sauber. La Schreiner al momento è impegnata nella F4 degli Emirati Arabi Uniti con AGI Sport.

Campos inoltre ha riempito anche il suo secondo sedile, affidandolo a Chloe Chambers. Statunitense, la Chambers aveva in passato corso in W-Series. Nel 2023 ha partecipato alla Formula Regional Oceania, vincendo anche una gara a Taupo e chiudendo nona. Sarà la rappresentante della Haas in F1 Academy.

Le pilote finora annunciate

Prema: Tina Hausmann (Aston Martin), Doriane Pin (Mercedes), Maya Weug (Ferrari)

Rodin: Abbie Pulling (Alpine)

ART: Bianca Bustamante (McLaren), Lia Block (Williams)

Campos: Carrie Schreiner (Sauber), Chloe Chambers (Haas)

*Ferrari ha annunciato che Aurelia Nobels parteciperà alla F1 Academy, ma il team non è stato ancora ufficializzato.

Alfredo Cirelli