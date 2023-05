Marta Garcia ha vinto la prima gara della storia della F1 Academy in quel di Spielberg, la spagnola di casa PREMA ha inaugurato nel migliore dei modi la serie imponendosi al termine di una prima prova molto interessante.

La valenziana, protagonista sul gradino del podio anche nella giornata di domenica, è riuscita a tornare al vertice dopo una lunghissima assenza. Dobbiamo infatti tornare alla tappa del Norisring del 2019 (W Series) per tornare l’ultima affermazione della giovane iberica.

La 22enne ha ripercorso il proprio fine settimana dicendo: “In gara-1 ho avuto uno buono spunto, ma Nerea Martí è stata migliore di me. Alla ripartenza della safety car ho preso un po’ di distacco, ma poi ho avuto un problema in rettilineo quando è entrato il mio limitatore. Mi sono preoccupata in un primo momento, pensavo che ci fosse qualche problema alla monoposto. È stato davvero bello vincere e riuscire a superare la mia avversaria, nel finale le condizioni erano molto complesse”.

La seconda sfida è stata orientata a capitalizzare il massimo dei punti nella terza ed ultima competizione del fine settimana: “In gara 2 siamo partiti ottavi e non volevamo rischiare troppo, perché ovviamente volevamo provare a ottenere la vittoria in gara 3 partendo dalla pole. Sono stata piuttosto conservatrice, non ho preso tutti i rischi che si potevano prendere”.

Round 1 complete. ✅ Here's how things stand after our first three races. ⬇️#F1Academy pic.twitter.com/dODCTIWNOf — F1 Academy (@f1academy) April 29, 2023

Marta Garcia, un bis importante in vista della gara di casa

“L’ultima prova è stata molto tesa, avevo più sottosterzo e faticavo un po’ a restare in pista nonostante avessi gomme nuove. Pensavo di subire un sorpasso da Hamda Al Qubaisi. Ci siamo meritato il successo, sono contenta di come è andato il fine settimana”.

Occhi puntati ora sul round di Valencia, gara di casa per Marta Garcia che già venerdì tornerà al volante con le PREMA. “Dobbiamo continuare a lavorare in vista della mia gara di casa, ci saranno i miei amici ed i parenti ad assistermi. Conosco abbastanza bene la pista e speriamo in un buon fine settimana anche lì. Penso che la prossima gara sarà ancora più serrata, se tutto andrà bene potremo lottare ancora per il vertice”.

Intervista originale di Racers Behind the Helmet