Il penultimo appuntamento di F1 Academy, corso sul tracciato francese di Le Castellet, ha visto Marta Garcia conquistare due manche su tre, diventando sempre più padrona del campionato. Nel fine settimana, al termine di gara-1 arriva anche il primo meritato successo per Nerea Marti, davanti a Abbi Pulling e alla compagna di squadra Lola Lovinfosse.

DUE SU TRE PER PREMA E MARTA GARCIA

Marta Garcia sorride al termine di un weekend che le ha regalato innumerevoli soddisfazioni e, soprattutto, punti importanti che la proiettano sempre più verso la conquista del titolo. Dimostra ancora una volta la propria superiorità sulle avversarie, portando a casa due delle tre manche a disposizione.

Una gara-2 che ha visto la veloce driver iberica attaccare subito, portandosi immediatamente al secondo posto, dopo il sorpasso su Carrie Schreiner. La Safety-Car agevola ulteriormente Garcia, con l’ingresso in pista dopo un problema che ha fermato a bordo pista Lola Lovinfosse. Alla bandiera verde, la #15 di Prema è riuscita infatti a salire subito al comando. Un passo incredibile quello della spagnola leader del campionato, che va in fuga, tagliando il traguardo di gara-2 con un margine di ben 4 secondi su Lena Buhler e Amna Al Qubaisi.

Nella partenza caotica di gara-3, Marta Garcia mostra nuovamente le sue capacità ed anche in questa situazione è brava a restare fuori dai guai, portandosi subito in seconda piazza, all’inseguimento di Lena Buhler. Quest’ultima non rimane a lungo al comando, poiché Garcia prende le redini della corsa nelle prima fasi di gara. Un altro successo per la talentuosa pilota di casa Prema, che ancora una volta lascia le briciole alle avversarie andando a conquistare per la seconda volta in questo round il gradino più alto del podio, davanti ad un’ottima Buhler, che continua con costanza a fare bene, e a Lovinfosse.

PRIMO SIGILLO PER NEREA MARTI: OTTAVA VINCITRICE DELL’ANNO

Prima vittoria del 2023 per la spagnola Nerea Marti, che conduce una gara perfetta già dalla partenza. La pilota di Campos Racing è brava a portarsi al comando al pronti-via, dopo un bel sorpasso sull’autrice della pole position Abbi Pulling. Nel corso della gara, mentre Nerea scappava via, le avversarie combattevano per prevalere una sull’altra, con Pulling che teneva dietro Buhler e Lovinfosse. Una corsa che ha promosso anche la driver #10 di Rodin Carlin, la quale è stata in grado, piano piano, di ricucire gran parte dell’enorme gap che la separava dalla leader della gara.

Un distacco che, appunto, non è riuscita a colmare completamente, permettendo a Marti di conquistare la corsa con un margine di 1.2 sec. Terza l’altra portacolori di Campos, la padrona di casa Lola Lovinfosse, che ottiene il primo dei due podi del weekend sul tracciato di casa.

Un ottimo risultato per Marti, che diventa l’ottava vincitrice diversa del 2023, dopo Garcia, Amna ed Hamda Al Qubaisi, Bianca Bustamante, Lena Buhler, Carrie Schreiner e Emely De Heus. Una statistica che dimostra quanto sia equilibrato ed in salute il nuovo campionato total pink, con un record di ben sei manche vinte per Marta Garcia, seguita da Hamda Al Qubaisi con tre vittorie, quindi Buhler, Amna Al Qubaisi e Bustamante a quota due e Marti, De Heus e Schreiner con una sola gara conquistata.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Grazie ai due successi a Le Castellet, Marta Garcia aumenta ulteriormente il proprio gap sulle avversarie, portandosi a 235 punti. Seconda Lena Buhler con 187 punti, seguita da Hamda Al Qubaisi a 10 lunghezze dalla driver svizzera. Entrambe a 155 punti, troviamo Nerea Marti ed Abbi Pulling, seguite dalla più vecchia delle sorelle Al Qubaisi a quota 110, quindi la portacolori Prema Bianca Bustamante (102 punti).

A comandare invece nella classifica costruttori è ancora MP Motorsport che, terminato il round francese, sale a quota 368 punti, seguito da Prema con 348. Terza la scuderia transalpina ART GP con 273 punti, poi Rodin Carlin (253) ed infine Mercantile Campos Racing (224).

Appuntamento all’ultimo round stagionale, in programma ad Austin, Texas (USA), in compagnia della Formula 1, dal 20 al 22 ottobre, dove tutto sarà definito. Chi sarà la prima campionessa di F1 Academy? Chi vincerà il titolo riservato ai team?

Giulia Scalerandi

