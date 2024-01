Doriane Pin correrà la prossima stagione della F1 Academy dopo esser stata nominata Junior Mercedes. La giovanissima francese è attesa ad una nuova sfida in monoposto con i colori del marchio di Stoccarda, un impegno che non precluderà delle altre attività con le ‘Iron Dames’.

La 20enne transalpina si prepara per qualcosa di inedito, un programma full-time nella F1 Academy che scatterà in primavera in Arabia Saudita in quel di Jeddah. La nativa di Ivry-sur-Seine è stata negli ultimi due anni una protagonista assoluta delle ruote coperte con un impegno in GTE, GT3 ed in LMP2.

Una nuova sfida per Doriane Pin

Dopo una significativa parentesi nel Ferrari Challenge Europe è arrivata per Doriane la vittoria in compagnia delle Iron Dames nell’European Le Mans Series in classe GTE, prestazione storica che è stata portata a termine in occasione della 4h Portimao 2022. Nello stesso anno la squadra fondata da Deborah Mayer ha sbancato anche nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup imponendosi nella 24h di Spa all’intero della Gold Cup.

Il 2023, invece, ha visto il nuovo volto della F1 Academy partecipare al FIA World Endurance Championship con PREMA in LMP2. Un successo non è mai arrivato, ma sono stati tanti i risultati di spicco dall’opening round di Sebring alla finale in Bahrain.

Pin al debutto con le monoposto

Una pausa invernale non c’è mai stata per Pin che lo scorso dicembre ha gareggiato in Malesia all’interno della Formula 4 South East Asia Championship, un debutto significativo che ha preceduto l’iscrizione alla Formula 4 UAE Championship.

L’alfiere di PREMA, vincitrice di una sfida in Malesia a dicembre e seconda assoluta nel campionato, ha iniziato dall’Asia un programma di avvicinamento verso la F1 Academy, un percorso che necessariamente passa anche dalla F4 UAE che si è aperta settimana scorsa in quel di Abu Dhabi.

La più giovane delle ‘Dames’ che hanno vinto in GT in Europa nel 2022 ha affermato in una nota: “Sono davvero felice di entrare a far parte del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme e di rappresentare quest’anno la squadra in F1 Academy con Prema Racing. Sono orgogliosa di fare questo passo in una squadra così prestigiosa e con il progetto Iron Dames. Passare alle monoposto era un obiettivo chiaro per la mia carriera, non vedo l’ora di gareggiare”.

Attendiamo ora di scoprire quali saranno gli altri programmi di Pin all’esterno delle monoposto. Non è da escludere in merito una partecipazione alla Rolex 24 at Daytona valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con le Iron Dames, evento che si disputerà tra meno di 15 giorni.

Luca Pellegrini