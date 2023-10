La Formula 1 e la F1 Academy hanno annunciato il calendario 2024. La serie femminile, alla sua seconda stagione di vita, vedrà sette tappe, tutti i round verranno disputati accanto al Mondiale a differenza di quanto accaduto quest’anno.

Il calendario 2024 della F1 Academy

L’annuncio è arrivato alla vigilia del GP degli Stati Uniti, ad Austin, che tra le serie di supporto vedrà proprio la F1 Academy. La categoria femminile disputerà qui il suo ultimo round stagionale, nell’unico appuntamento coincidente con il mondiale di Formula 1. Quest’anno, infatti, è stata serie di supporto di altre categorie, come ad esempio il FIA World Endurance Championship o il DTM, ma ciò non accadrà dal prossimo anno, quando tutte le corse saranno all’interno dei weekend di F1. Questo comporterà, verosimilmente, che saranno anche trasmesse in diretta, cosa non successa finora ad eccezione dell’imminente round in North America.

L’obiettivo è stato quello di incastrare i vari weekend (composti ognuno da tre gare) con la F2 e la F3, e infatti solo due appuntamenti si svolgeranno in Europa. Si partirà nel weekend 7-9 marzo in Arabia Saudita in quel di Jeddah. Dopodiché ci saranno circa due mesi di pausa che precederà la tappa di Miami (3-5 maggio).

A seguire, tra il 21 e il 23 giugno, ci sarà il round di Barcellona, round che è indetto prima della pausa estiva. Dovremo attendere infatti oltre un mese per ritrovare il campionato femminile che darà spettacolo in Olanda a Zandvoort nell’ultimo fine settimana d’agosto. Dopo l’Europa ci sarà l’Asia (20-22 settembre) con Singapore, mentre il finale sarà in Medio Oriente con il Qatar (29 novembre – 1 dicembre) ed Abu Dhabi (6-8 dicembre) in successione. Di seguito il riassunto del calendario della F1 Academy 2024.

7-9 marzo, Jeddah, Arabia Saudita; 3-5 maggio, Miami, Stati Uniti d’America; 21-23 giugno, Barcellona, Spagna; 23-25 agosto, Zandvoort, Paesi Bassi; 20-22 settembre, Marina Bay, Singapore; 29 novembre – 1 dicembre, Lusail, Qatar; 6-8 dicembre, Yas Marina, Emirati Arabi Uniti.

Dichiarazioni

Susie Wolff, Managing Director della Formula 1 Academy: “Sono lieta di annunciare i sette round della stagione 2024. Questo calendario certifica la nostra ambizione di diventare una serie globale, espandendo i nostri orizzonti e migliorando la nostra visibilità per la nostra missione. Vogliamo ispirare le giovani pilote e le donne in tutto il mondo e mostrare che c’è posto per loro nel mondo del motorsport, e correre insieme alla F1 c’aiuterà a farlo. Voglio ringraziare tutti i sette promoter per supportarci nella nostra missione e per essersi imbarcati con noi in questo viaggio nel 2024”.

Non poteva mancare anche il commento da parte di Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1: “È fantastico dare il benvenuto alla F1 Academy all’interno di sette round del calendario di F1 del prossimo anno. Questa piattaforma globale, insieme al supporto dei dieci team di F1, porterà questa serie ad un livello superiore, dando non solo la possibilità ai piloti di affinare le proprie abilità sui tracciati di F1, ma anche per poter ispirare le giovani ragazze in giro per il mondo di poter avere un futuro nel motorsport. Voglio ringraziare i promoter, i team di F1, e la community per il loro supporto alla F1 Academy, e ci prepariamo alla seconda eccitante stagione”.

Alfredo Cirelli