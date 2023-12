È tempo di silly season anche per la F1 Academy. La serie femminile, che scatterà a Jeddah a contorno del GP dell’Arabia Saudita il prossimo marzo, sta già vedendo assegnati i propri sedili per la stagione 2024.

Marta Garcia, direzione Formula Regional

È già chiaro che non tornerà Marta Garcia, vincitrice la scorsa stagione. La spagnola sarà infatti al via della Formula Regional europea al volante della Prema: questo per via di un accordo tra la F1 Academy e la FRECA, che permette ai team della seconda di poter schierare una quarta macchina, purché occupata da una delle prime tre classificate nella serie femminili. Non si hanno ancora conferme per quanto riguarda la seconda, Lena Buhler, e la terza, Hamda Al Qubaisi, con la pilota emiratina al momento è impegnata nella nuova F4 dell’Arabia Saudita.

Abbi Pulling resta in Carlin, Bianca Bustamante passa in ART

La Pulling al momento è l’unica pilota confermata a rimanere al proprio posto. La pilota junior Alpine, infatti, dopo il quinto posto in campionato conquistato lo scorso anno, rimarrà anche nel 2024 al volante della Carlin, e potrebbe essere una delle favorite al titolo.

Resta in F1 Academy, ma cambia team, Bianca Bustamante. La filippina, dopo aver chiuso settima lo scorso anno con la Prema con due successi, passerà in ART Grand Prix. La Bustamante è stata particolarmente attiva nel 2023, avendo corso anche nella F4 UAE e in qualche round della F4 italiana e della USF Juniors (categoria propedeutica della Indycar assimilabile alla F4). Ha anche partecipato alla gara di F4 del GP di Macao, ma dopo una qualifica e una gara di qualificazione discrete, si è ritirata nella gara finale per un contatto con Miki Koyama. La giovane pilota delle Filippine, comunque, si è guadagnata l’ingresso nel programma junior McLaren.

Lia Block debutta in ART, Tina Hausmann in Prema

Insieme a Bianca Bustamante, a difendere i colori della ART Grand Prix ci sarà anche Lia Block. Figlia del compianto Ken Block, Lia ha passato la sua finora breve carriera (ha appena 17 anni) nell’off road, tra rally, rallycross ed Extreme E. La F1 Academy sarà quindi il suo debutto in monoposto, e avverrà con il supporto della Williams.

Chi invece ha già una certa esperienza in monoposto è certamente Tina Hausmann, che correrà per Prema come pilota junior di Aston Martin. La pilota elvetica nel 2023 ha corso dapprima due round in Formula Winter Series (conquistando anche un podio a Jerez), e poi nella F4 italiana con il team AKM Motorsport. Nella serie tricolore ha chiuso senza punti, ma vincendo il titolo riservato alle ragazze. Infine, ha partecipato anche alla Euro 4, sempre con AKM.

Alfredo Cirelli