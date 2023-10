Marta Garcia è la prima campionessa di F1 Academy. Trionfa con una vittoria schiacciante, quella di gara-1 ad Austin, Texas, che le ha permesso di conquistare il trofeo più ambito. A salire sul gradino più alto del podio nelle altre due gare troviamo Hamda Al Qubaisi e Jessica Edgar, quest’ultima al primo successo stagionale.

MARTA GARCIA: PRIMA REGINA DELLA NUOVA SERIE TOTAL PINK

Un talento indiscusso quello della giovane iberica di Prema, che al termine di gara-1 conquista corsa e campionato. La ragazza, classe 2000, chiude così un’annata pazzesca, che la incorona prima campionessa della serie, per la prima volta quest’anno al fianco della Formula 1.

Una vocazione che si era già notata ai tempi del karting, maturata poi in W Series ed infine esplosa quest’anno. Una gara-1 vinta per ribadire la propria supremazia, quindi ancora un’ottima terza piazza nell’ultima manche. Rimane forse la delusione di gara-2, ma in fondo poco importa, perché lei, Marta, era già sul tetto del mondo.

AL QUBAISI E EDGAR, VINCITRICI DI GARA-2 E GARA-3

Ottimo successo per la più giovane delle sorelle saudite, che è andata invece ad imporsi nella seconda manche su Buhler ed Edgar. Una stagione incredibile anche per la vincitrice di gara-2, che va a terminare un anno tiratissimo e combattutissimo, anche se alla fine deve cedere il posto in classifica generale alla svizzera di ART GP, in crescita.

A festeggiare è anche Jessica Edgar, pilota Rodin Carlin, che centra il primo successo stagionale davanti a Nerea Marti e Garcia, a conclusione di stagione altalenante, causa inesperienza, ma che dall’altro lato permette al proprio team di salire virtualmente sul terzo gradino del podio riservato alle scuderie.

BUHLER VICE-CAMPIONESSA, PREMA CONQUISTA IL CAMPIONATO TEAM

Marta Garcia sale così a 278 punti al termine di gara-3, nonostante lo zero rimediato nella “corsa di mezzo”. Al secondo posto Lena Buhler (222 punti), a dimostrazione di una stagione in crescita: la svizzera scavalca un’ottima Hamda Al Qubaisi, che chiude con il terzo posto (207 punti) una stagione che può giudicare soddisfacente. Quarta Nerea Marti ferma a 181 punti, poi Pulling con 177, Amna Al Qubaisi a quota 117 e Bianca Bustamente (neo acquisto in casa McLaren), ad una sola lunghezza dalla driver saudita.

Punti di distacco tra le avversarie nemmeno troppo marcati, che fanno capire come sia stata una stagione combattuta ed equilibrata, anche per quanto riguarda i team. Tra le scuderie Prema ha la meglio su MP Motorsport davvero per pochissimo: 419 punti contro 411. Poco più lontano Rodin Carlin con 320 punti, quindi ART GP (312) e Campos (252).

Giulia Scalerandi

