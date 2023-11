È George Russell a concludere davanti a tutti il primo turno di prove libere dell’appuntamento conclusivo del Mondiale 2023, di scena ad Abu Dhabi. Il pilota Mercedes ha preceduto un sorprendente Felipe Drugovich su Aston Martin, primo dei dieci rookie in pista durante questa sessione. Inizia dal settimo posto la Ferrari con Carlos Sainz.

Russell apre il weekend di Abu Dhabi

George Russell ha segnato il miglior tempo della prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi. Il pilota Mercedes ha abbassato di 6 decimi il crono di riferimento del primo turno 2022, piazzato dal compagno di team. A meno di tre decimi un decisamente sorprendente Felipe Drugovich, che sembra non solo aver ereditato la monoposto di Fernando Alonso ma anche il suo piede destro. Il brasiliano è riuscito a precedere il titolare Lance Stroll, quinto a tre decimi.

Settimo Sainz

Inizio in sordina per Ferrari, impegnata nella caccia al secondo posto costruttori, con Carlos Sainz in settima posizione e un positivo Robert Shwartzman, in questa sessione al posto di Charles Leclerc, subito alle spalle del pilota spagnolo pagando appena una manciata di millesimi. Sarà comunque il secondo turno quello più rappresentativo, con temperature più vicine a quelle che i piloti troveranno in gara.

Tanto lavoro in casa AlphaTauri, con il team faentino che si è presentato all’ultimo appuntamento della stagione con un fondo completamente rivisto. Daniel Ricciardo ha staccato nel finale il terzo miglior crono mentre Yuki Tsunoda si è classificato decimo. La scuderia italiana, che a breve subirà un profondo rebranding, ambisce ancora a sottrarre la settima posizione costruttori a Williams.

In quarta posizione l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas mentre la McLaren di Oscar Piastri si piazza sesta ma solida nella breve simulazione di passo gara. Dietro alle Ferrari Pierre Gasly ed il già citato Yuki Tsunoda chiudono la top ten.

Il bilancio dei rookie

Guardando ai rookie, Frederick Vesti ha pagato sette decimi dal pilota di riferimento in Mercedes, nonché battistrada della sessione, chiudendo dodicesimo. Appena alle sue spalle Jack Doohan, lontano appena un decimo da Gasly. Dopo le noie tecniche accusate in Messico, finalmente una sessione completa per Theo Pourchaire, quattordicesimo a sette decimi da Bottas mentre alle quindicesimo si è piazzato Pato O’Ward, meno di mezzo secondo lontano da Piastri.

Non avevano la livella di un pilota titolare i rookie saliti sulla Red Bull Jake Dennis, campione in carica della Formula E ed il talento Formula 2 Isack Hadjar. I due hanno chiuso a 1.1 dalla vetta distanziati da appena una manciata di millesimi. Diciottesimo O’Sullivan a bordo della FW45 mentre Oliver Bearman chiude la classifica ma paga appena un decimo dal titolare Magnussen. Alle 14:00 il via della seconda sessione, dove tutti i piloti titolare torneranno a prendere posto a bordo delle loro monoposto.

Samuele Fassino