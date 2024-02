Lo storico tracciato britannico di Silverstone resterà nel calendario di Formula 1 per altri dieci anni, oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il circuito situato nel Northamptonshire ha fatto la storia di questo sport, avendo ospitato la prima gara assoluta nel 1950.

Silverstone fino al 2034, è ufficiale

Uno dei templi della Formula 1 viene confermato per altri dieci anni. Il tracciato di Silverstone, presente da 74 anni all’interno del calendario, ci rimarrà per almeno altri dieci dopo il rinnovo annunciato questo pomeriggio. Una pista non solo dall’alto valore storico ma anche tra le più probanti del Mondiale: 5.8 chilometri tra allunghi, forti frenate e la sezione di curve veloci tra Maggots e Becketts, ideali per queste vetture ad effetto suolo.

Tanti i momenti di forti emozioni regalati da questo circuito negli ultimi anni, dal “Qui a casa loro” esclamato da Sebastian Vettel dopo la vittoria con Ferrari del 2018 al clamoroso contatto tra Verstappen e Hamilton durante il primo giro di gara nel 2021 passando per la vittoria, l’anno precedente, sempre del pilota britannico su “tre ruote”, a seguito di una foratura accusata dall’alfiere Mercedes nel corso della tornata conclusiva.

Le parole di Domenicali

“Sono lieto di annunciare che il Gran Premio di Gran Bretagna resterà in calendario per altri dieci anni dopo questo accordo”, ha dichiarato il CEO Stefano Domenicali. “Un posto iconico, il cuore della storia della Formula 1 mentre sta entrando nella nona decade della sua disputa. Un evento che continua ad attrarre fans da tutto il mondo per le gare spettacolari e gli ottimi servizi offerti ai tifosi”.

Nel 2024 il Gran Premio di Silverstone si disputerà il 7 luglio e sarà la dodicesima gara del calendario, fungendo da vero spartiacque. Nelle ultime edizioni la gara britannica non ha mai deluso le attese: lo scorso anno è stato Max Verstappen ad aggiudicarselo davanti al duo di casa formato da Lando Norris, a bordo di una McLaren rinata proprio dal weekend di Silverstone e Lewis Hamilton su Mercedes.

Samuele Fassino