Sarà Pascal Wehrlein a scattare dalla pole position nel primo appuntamento stagionale della F.E. Il tedesco di casa Porsche ha avuto la meglio nel duel finale su un mai domo Sebastien Buemi, comunque bravo a portare la sua Envision fino in fondo. Bene anche Jaguar con Cassidy e Evans, mentre il Campione in carica Dennis è stato eliminato dopo i primi 12 minuti di qualifiche.

Pascal e Porsche perfetti a Città del Messico

Come la passata stagione, Porsche ha dimostrato di trovarsi perfettamente a proprio agio sull’asfalto dell’Autodromo Hermanos Rodriguez. “Abbiamo cambiato molto la macchina rispetto alle prove libere, sono contento”, ha dichiarato Wehrlein al termine delle qualifiche. In finale, il tedesco ha battuto il campione F.E 2016 Sebastien Buemi, dopo aver già eliminato l’altra Envision di Frijns nel corso dei quarti di finale. 1:13.298 il tempo finale, che ha garantito a Wehrlein di poter partire al palo.

Buona prestazione anche da parte di Buemi, secondo con la vettura inglese che è sembrata leggermente più in difficoltà rispetto alla Porsche sul giro secco. Quasi tre decimi di distacco non sono certo pochi, ora è necessario per lui cercare di trovare il passo giusto nel corso della gara. Ottavo scatterà il team mate Frijns, autore anche di un errore nel corso del duel contro il poleman Wehrlein.

Seconda fila tutta Jaguar

Il team che nel complesso è sembrato essere il più pimpante in Messico è certamente (fino ad ora) Jaguar TCS Racing. La squadra capitanata da James Barclay ha occupato tutta la seconda fila, con Nick Cassidy e Mitch Evans costretti a fermarsi in semifinale, ma comunque detentori di buone chance pe la vittoria in gara.

In quinta piazza scatterà invece Maximilian Gunther, che era stato il più veloce nella prima fase di qualifica, quella composta dai due gironi eliminatori. Insieme al biondo della Maserati, in terza fila, troveremo la prima delle McLaren, con Jake Hughes meno brillante, almeno per il momento, rispetto a quanto visto la passata stagione in Messico.

In quarta fila, invece, insieme a Frijns, partirà Stoffel Vandoorne, con una DS Penske che non è sembrata particolarmente brillante già dalle prove libere di questa mattina.

Subito fuori il Campione del Mondo in carica

La qualifica dell’E-Prix di Città del Messico si era aperta con alcune sorprese. Tra queste certamente l’eliminazione del Campione del Mondo Jake Dennis, solo settimo nel gruppo B. Insieme a lui anche altri eliminati illustri come Antonio Felix Da Costa e Jean-Eric Vergne, mentre nel gruppo A era stato Sam Bird, tra i big, a dover salutare anzitempo la compagnia. Il nuovo arrivo in casa McLaren non ha trovato il feeling migliore per stare nei primi quattro.

Qui i risultati della sessione di qualifiche di Città del Messico. Appuntamento questa sera alle 21:00, per la prima gara del 2024 del Mondiale di F.E.

Nicola Saglia