Il Bol D’Or, la celebre maratona di 24H, sarà l’atto finale del mondiale EWC 2023 al Paul Ricard, in Francia. Come da regolamento, verranno assegnati punti moltiplicati per 1.5 per il traguardo finale delle 24 ore, aprendo di fatto la lotta ai titoli. Alessandro Delbianco con Roberto Rolfo in OG Motorsport

LA CHIUSURA DEL 2023

13 punti tra FCC TSR Honda e Yamaha Yart per la top class, 8 punti tra Rac41 Honda, No Limits Honda e National Motos. La chiusura dell’EWC 2023, il Bol D’Or al Paul Ricard, non è mai giunta con una situazione altrettanto incerta. Se i distacchi sono minimi, il punteggio finale è raddoppiato: 60 punti alla bandiera a scacchi possono già di per sé stravolgere la corsa al titolo. Stesso discorso vale per la Superstock, che da qualche anno ha classifica a sé stante e quindi interagisce con i punti nello stesso identico modo della top class. Infine, il meteo: è prevista pioggia a tratti dal giovedì fino al lunedì a Le Castellet, cosa che probabilmente andrà ad impattare anche sul circuito.

IN TANTI IN LOTTA PER IL TITOLO

Per quanto sia sicuramente improbabile che gli “ultimi diventino i primi”, ci sono 6 equipaggi in top class che sono tecnicamente in lotta per il titolo 2023. Fino a Honda Viltais e Kawasaki Trickstar, il punteggio aumentato sarebbe sufficiente per poter accaparrarsi il trofeo finale. Chiaramente ci vorrebbe punteggio pieno per le due squadre e 0 assoluto per YART, FCC TSR Honda, BMW Motorrad e Yoshimura SERT cosa difficile da immaginare. Proprio la SERT ha chiamato rinforzi dal team OG Motorsport, accaparrandosi Cocoro Atsumi come pilota di riserva per il Bol D’Or.

Discorso molto diverso in Superstock: se attualmente la più veloce è TECMAS BMW, la squadra francese è solamente quarta in campionato. La classifica è però molto più ristretta della top class: Rac41 Honda a 85 punti precede No Limits Honda (79), National Motos (77). TECMAS (69), Louit Motos (65), 3ART BEST OF BIKES (53) e Wojcik Racing (50). Quindi non solo il trio Louit Motos composto da Gamarino, Saltarelli e Calia è chiamato alla riscossa, ma dovrà guardarsi dai vari Gabellini (No Limits), Rolfo e Delbianco (OG Motorsport) ed il grande ritorno di Giovanni Baggi come pilota, oltre che team manager, in Aviobike.

IL PAUL RICARD, TERRORE DEI MOTORISTI

Ne abbiamo parlato a più riprese con tutti gli addetti ai lavori, dai piloti ai team manager passando per i meccanici. Ma è stato Luca Scassa a Motorbike Circus a dire “Quando porti i motori al Paul Ricard devi sempre tremare un po’, perchè il rettilineo del Mistral è duro”. Con i ritiri visti nel 2022, non ci sono dubbi che il Paul Ricard sia la competizione che mette alla frusta i propulsori per eccellenza. A Spa-Francorchamps, come diceva Roberto Rolfo martedì sera sempre a MBC, 13 rotture delle Yamaha destano preoccupazione al plotone di Iwata. Per questo alcune squadre sono corse ai ripari.

SOLUZIONI E NUOVE LEVE

Partendo proprio da OG Motorsport, il team con il numero 14 ha ingaggiato un certo vice campione italiano, Alessandro Delbianco. Per Alessandro è la prima esperienza nell’Endurance ed al Paul Ricard, ma come potete sentire dalla sua stessa voce nella puntata di martedì si sta assolutamente divertendo. In più, OG Motorsport ha controllato con il doppio della cura il propulsore della R1, per poter far correre i piloti in serenità. Ci saranno però altri ospiti: Randy Krummenacher si unirà al Tati Team Kawasaki per l’ultima tappa di quest’anno. Sfodera l’artiglieria pesante anche BMW Motorrad, che come “riserva” di lusso chiama Loris Baz in caso di imprevisti con la formazione ufficiale.

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND

Il weekend della 24H EWC del Bol D’OR 2023 è già iniziato martedì con le prime prove libere. Giovedì dalle 17:30 locali inizieranno i primi turni di qualifiche, seguiti alle 20:30 dalle prove in notturna. Venerdì mattina si chiuderà definitivamente lo schieramento di partenza con le seconde qualifiche, ma il clou arriverà sabato alle 15:00, allo start della gara. Noi di LiveGP.it la commenteremo con il live timing a disposizione dalle 14:50 alle 16:00 del sabato e poi dalle 14:00 alle 15:00 la domenica. Non mancheranno contributi dal nostro Roberto Rolfo, e se non sarà in pista ci raggiungerà nei due stint di diretta. Vi aspettiamo!

Alex Dibisceglia