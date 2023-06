Vincitrice della scorsa edizione, anche nel 2023 BMW è considerata la moto da battere sia in EWC che in STK a Spa-Francorchamps. FCC TSR Honda punta ad allungare forte del podio del 2022, Suzuki SERT alla disperata ricerca di punti

BATTAGLIA NELLA FORESTA

Qualcosa ci è stato raccontato ieri a Motorbike Circus da Roberto Rolfo, qualcosa lo abbiamo vissuto in prima persona nel 2022. Ha il via il secondo round del 2023 del FIM EWC a Spa-Francorchamps, con BMW a fare da apripista nel round più “di casa” possibile per la compagine tedesca. Prima vittoria in top class l’anno scorso, in una gara che non ha lasciato nessun attimo tranquilli addetti ai lavori, piloti e spettatori. Pioggia, poca visibilità e medie velocistiche spietate hanno messo a dura prova tutti, con debacle importanti come i ritiri di Kawasaki, Yamaha e Ducati ufficiale. E quest’anno non sarà da meno

CONFERMATO IL FORMAT E LE MODIFICHE

Si era parlato della possibilità di dividere la gara in due separate da diverse ore, ma alla fine è stato confermato il format di 24H di gara classico. Viene però ristretto il weekend, con le prime prove il mercoledì invece che il martedì ed un venerdì intenso di qualifiche. Su richiesta dei piloti è stato rimosso il warm up alle 8:30 del sabato mattina, mentre verrà data la possibilità prima della partenza di effettuare alcuni giri di pista. Non è stato inoltre possibile installare in tempo l’illuminazione fissa nei tratti più lontani della pista, quindi verranno nuovamente utilizzate postazioni mobili. Inoltre, sarà possibile per i team per questa gara utilizzare fari aggiuntivi da montare su tutte le moto.

KAWASAKI E SUZUKI IN CERCA DI PUNTI

Con 23 punti a testa, Trickstar Webike Kawasaki e Yoshimura Sert Suzuki sono le compagini di classe EWC che qui, alla 24H di Spa-Francorchamps 2023, devono inseguire e beffare BMW. Per le due squadre giappo-europee è necessario un risultato di livello, viste le (classiche) difficoltà a Suzuka e la sola gara rimanente, il Bol D’Or. Con un calendario così condensato errori e problemi tecnici possono portare a dover rinunciare al titolo iridato anche con 6 mesi di anticipo, rovinando l’intera stagione. Per questo siamo sicuri che vedremo una GSX-R e una ZX10-R decisamente agguerrite, soprattutto nelle prime fasi di gara. Per l’occasione, Trickstar Kawasaki aggiunge alla squadra Gregory Leblanc, prelevato dal Tati Team, dove verrà sostituito da Romain Ramos.

HONDA CERCA LA FUGA

Visti i risultati del 2022, in FCC TSR Honda sanno che qui in Belgio si potrebbe giocare il match più importante di quest’anno. BMW ha dimostrato di padroneggiare perfettamente i sali e scendi di Spa, rendendola l’avversario più ostico per Honda e tutto il parterre di piloti al via. Il che rende la seconda tappa del mondiale il posto perfetto per ricucire lo strappo di 24 punti che attualmente divide le due squadre. Ma la battaglia nella foresta non da certezze, se non sotto la bandiera a scacchi. Lo sa bene Ducati ERC, ritirata l’anno scorso, che quest’anno torna ad annoverare Xavi Fores per questo appuntamento.

STK: TECMAS E NO LIMITS

Dei primi cinque in classifica nella categoria Superstock, l’anno scorso solo il team No Limits è riuscito a conquistare una posizione in top5 in Belgio. Come in EWC, Tecmas BMW è la squadra da tenere d’occhio a Spa-Francorchamps 2023, ma la squadra di Moreno Codeluppi potrebbe regalarci qualche bella sorpresa. La nuova Honda è decisamente più competitiva rispetto alla vecchia “giallona” Suzuki, e il quinto posto del 2022 la dice lunga sulle potenzialità qui. Ci si attende qualcosa anche dal podista 2022 OG Motorsport, che aggiunge dal FSBK Camille Hedelin ai confermatissimi Roberto Rolfo e Cocoro Atsumi. Cambi anche nel velocissimo team di Louit Motos, che al nostro Christian Gamarino e Kevin Calia affianca Gabriel Pons al posto di Simone Saltarelli.

GLI ORARI

Confermate su LiveGP.it le dirette per la prima e l’ultima ora di gara, la 24H di Spa-Francorchamps 2023 del mondiale EWC sarà disponibile integralmente su Eurosport Player, oltre ad avere varie finestre sul canale Eurosport 2 di Sky. Lo start della gara avverrà alle 14:00 locali di sabato 17 giugno, con conclusione al medesimo orario di domenica. Sui canali social di LiveGP.it arriveranno come al solito contenuti esclusivi dai nostri amici (e piloti) presenti a Spa-Francorchamps. I motori si accenderanno venerdì mattina alle ore 10:00 per le prime libere. Tutto pronto!

Alex Dibisceglia

