Per Tarran Mackenzie sarà la prima volta nella terra del sol levante, passando da riserva HRC a titolare con FCC TSR Honda per la 8h di Suzuka, classe EWC. Sostituisce Josh Hook, infortunato durante un allenamento

DALLA VITTORIA DI MOST…

Quella di Tarran è una splendida storia: campione del BSB con Yamaha, Mackenzie è dovuto passare con Honda nel mondiale Supersport, con la casa alata che ha deciso di portarlo nell’EWC alla 8H di Suzuka come riserva del team ufficiale. “Taz” viene da una vittoria incredibile a Most (qui il resoconto completo), fatta di cuore e di scelte coraggiose in una condizione difficile e con una CBR quantomeno antica. Anche questo ha in qualche modo convinto Honda che fosse il caso di dare a Tarran l’opportunità mai avuta in Yamaha. Ne abbiamo parlato anche nell’ultima puntata di Motorbike Circus, con Edoardo Vercellesi e Mirko Colombi.

… A SUZUKA!

Mackenzie è quindi partito per la 8h di Suzuka sapendo che difficilmente avrebbe debuttato con HRC in classe EWC, visti soprattutto i risultati al top dei compagni di squadra. La sua opportunità è invece arrivata con FCC TSR Honda, che si ritrova orfana di Josh Hook. L’australiano, autore di una splendida gara alla 24H di Spa-Francorchamps, si è infortunato durante gli allenamenti per il round giapponese, costringendo la compagine di Masakazu Fuji alla ricerca di un sostituto. Fortunatamente per FCC, HRC è stata ben contenta di concedere Mackenzie al loro team di punta per il titolo mondiale, tutt’ora in lotta con YART con un solo punto di svantaggio sulla classifica.

IL COMMENTO DI MACKENZIE

“La mia prima volta sulla moto del team TSR è stata una grande esperienza e molto divertente. Sono appena arrivato su questa pista come pilota di riserva per HRC, quindi non mi aspettavo questo cambiamento. Non ho mai corso qui e non ho mai fatto una gara di durata. Ovviamente c’è un po’ di pressione in sella alla Honda del team TSR, che è in lizza per il campionato ed è la loro pista di casa. Ma sono stati davvero accoglienti e i miei due compagni di squadra sono stati davvero gentili, hanno reso il mio lavoro molto più semplice.”

Di Alex Dibisceglia

Leggi anche: EWC | AL VIA LA 8H DI SUZUKA 2023, ORARI E TEAM ISCRITTI