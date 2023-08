Vittoria “back to back” per la Honda HRC ufficiale, che conquista anche la EWC 8H di Suzuka 2023 con Vierge, Takahashi e Nagashima. Seconda piazza per Toho Racing davanti a SDG Honda Racing, Suzuki SERT a terra. Samuele Cavalieri a podio nella Stock

HRC VINCE ANCHE NEL 2023

Nonostante l’assenza di Lecuona, e grazie alle prestazioni di Vierge, Nagashima e Takahashi, Honda HRC conquista la vittoria alla 8H di Suzuka 2023. Per il team ufficiale della casa alata è la seconda affermazione consecutiva dopo quella del 2022, con la CBR a comandare le prime 4 posizioni della classifica finale. Seconda piazza per Toho Racing con Ikuhiro Enokido, Takuma Kunimine e Ryuichi Kiyonari, con proprio “King Kiyo” a fare un’enorme differenza.

TANTO GIAPPONE

Nell’ultima ora di gara infatti il ciclone previsto di passaggio sul circuito di Suzuka ha effettivamente rilasciato un temporale, durato poco, ma consistente sul tracciato. In condizioni di bagnato e con gomme slick, Kiyonari ha spinto tantissimo, staccando gli inseguitori e prendendo di forza la seconda piazza finale. Non sono quindi riusciti a recuperare Naomichi Uramoto, Teppei Nagoe e Haruki Noguchi con il team SDG Honda Racing, che si sono dovuti “accontentare” della terza piazza finale.

GLI EUROPEI

Sarebbe sicuramente stato più difficile sia per SDG che per Toho arrivare a podio, se non fosse stato per l’errore di Gregg Black sotto la pioggia. La punta veloce della SERT era appena rientrata con le gomme rain, andando però a toccare con l’anteriore la linea bianca proprio nelle “Esses”. La vernice bagnata ha tradito Black, facendolo finire in terra mentre era in seconda piazza e relegando la SERT ad una dodicesima piazza onestamente immeritata, dopo la bella prestazione mostrata per tutta la corsa. Conquista invece la quarta posizione FCC TSR Honda, che allunga su YART Yamaha terminata 23esima dopo i problemi tecnici di inizio gara. Settimo posto invece per BMW Motorrad, che limita i danni in classifica e punta al Bol D’Or per giocarsi il titolo

SAMUELE CAVALIERI SUL PODIO DI SUZUKA

Menzione speciale, decisamente meritata, per Samuele Cavalieri. Il pilota del CIV Superbike sotto le insegne del team NuovaM2 Racing si è guadagnato il terzo posto di classe Superstock sulla Aprilia. La RSV4 del team Teppei è riuscita a competere contro i colossi giapponesi in casa loro, grazie allo sforzo congiunto di Cavalieri, Masahiro Shinjo e Ruka Wada. Terminano terzi dietro la Kawasaki #64 del team Plaza Racing Team e alla Yamaha NCXX Racing with Riders Club #86 condotta fino alla 15 piazza assoluta da Ito, Maeda e Nakayama.

EWC 8H SUZUKA 2023 – FINAL CLASSIFICATION

Alex Dibisceglia

