Al termine della tesa stagione del campionato EWC, l’azione non si è certo fermata in pista. Dalla tappa finale, il Bol d’Or 2023, i team delle due classi hanno lavorato sodo per programmare la stagione 2024. Sono molte le sorprese per i colori italiani, in particolare per quanto riguarda Ducati.

DUCATI E TEAM KAGAYAMA INSIEME PER LA 8H DI SUZUKA

Partiamo dunque da una delle notizie più recenti, ma sicuramente più importanti degli ultimi tempi per quanto riguarda l’endurance a due ruote. Ducati ha avviato una partnership con la squadra giapponese Team Kagayama per partecipare sia al All-Japan Superbike 2024 che alla 8 ore di Suzuka EWC. Ad annunciarlo è la squadra stessa, guidata dall’ex pilota Yukio Kagayama, ex pilota WorldSBK con 4 vittorie e 16 podi all’inizio degli anni 2000. Il primo pilota annunciato è Ryo Mizuno: il giapponese è stato così strappato a Honda, casa che ha rappresentato nell’ultimo decennio. Mizuno vanta due titoli nazionali (J-GP3 nel 2015 e J-GP2 nel 2017, ndr) e si è classificato al 3° posto nell’ultima stagione di All-Japan Superbike.

Il tutto sarà sotto il vigile sguardo di Paolo Ciabatti. L’ex direttore sportivo di Ducati Corse ricoprirà il ruolo di direttore generale per quanto riguarda il neonato Ducati Corse Off-Road. Oltre al gravoso impegno nelle ruote tassellate, con l’obiettivo di sbarcare sia in MXGP che nel Supercross, Ciabatti sarà la figura di riferimento per quanto riguarda i campionati nazionali Superbike. Questo vuol dire che Ciabatti non avrà più a che fare con la MotoGP: al suo posto ci sarà Mauro Grassilli.

GINO REA TORNA ALLE COMPETIZIONI CON WÓJCIK RACING TEAM

Una delle notizie più belle del 2023 nel EWC riguarda senza dubbio il ritorno di Gino Rea alle competizioni motociclistiche. Il pilota inglese è stato protagonista del terribile incidente alla Triangle Chicane nell’ultimo turno di prove libere della 8h di Suzuka 2022. “Speedy G” ha seriamente rischiato di perdere la vita, rimanendo più settimane in Giappone prima di tornare in Europa. Negli ultimi tempi il pilota inglese ha girato spesso a Cartagena con una Honda CBR 1000RR-R.

Dopo una sola stagione lontano dalle gare, Rea ha deciso di fare ritorno proprio nel EWC. L’inglese correrà nella classe Superstock con Wójcik Racing Team #777. La squadra polacca, che ha lanciato Rea nelle corse di durata, punterà senza dubbio alla vittoria del campionato di categoria. La lineup stellare #777 è completata da Sheridan Morais, Danny Webb e l’italiano Kevin Manfredi (il nuovo regolamento prevede quattro piloti anche per la Superstock, ndr), al via della terza stagione con la squadra. Manfredi affiancherà nuovamente l’impegno nel EWC con la MotoE, visto il rinnovo arrivato con SIC58 Squadra Corse. Wójcik, per un 2024 da protagonisti, passerà da Yamaha a Honda con entrambe le formazioni.

PRIMA CHANCE NELLA CATEGORIA EWC PER CHRISTIAN GAMARINO

Ha dovuto attendere più del dovuto Christian Gamarino per ottenere la prima chance della sua carriera nella categoria EWC, la top class dell’endurance. Il neo-campione della classe Superstock con Louit Moto #33, come sperava nell’intervista rilasciata a Motorbike Circus, ha finalmente ottenuto la sella del Kawasaki Webike Trickstar #11. La squadra francese è il team ufficiale gestito direttamente da Akashi, con la quale Gamarino ha già lavorato in occasione dei test svolti il Martedì prima del Bol d’Or al Paul Ricard. Il pilota genovese tenterà di risollevare la sorte di Akashi nelle corse di durata insieme ai compagni Grégory Leblanc e Román Ramos. La squadra francese si è classificata solo al 6° posto al termine del 2023.

DAL GIAPPONE A LE MANS: NASCE IL TEAM ÉTOILE

Il mondiale EWC sarà casa di una nuova realtà franco-giapponese a partire dalla stagione 2024. È nato da poche settimane il Team Étoile, che schiererà una BMW M1000RR contraddistinta dal #25. Il team basato a Le Mans, aiutato da Alpha Racing, punta fin da subito al top della categoria Superstock. Per farlo, la squadra ha deciso di puntare sull’esperto Hikari Okubo. Il pilota si alternerà tra EWC e WorldSSP, visto il contratto firmato con la struttura italiana Vince64 per la stagione 2024. Al suo fianco ci sarà Yudai Kamei, pilota nella classe JSB1000 e già più volte al via della 8 ore di Suzuka. Nel comunicato, la squadra ha annunciato che intende gareggiare nel mondo endurance per almeno 10 anni. Questa è, di certo, una notizia che fa bene a tutto il movimento delle corse di durata.

BMW TENTA L’ASSALTO AL TITOLO CON SYLVAIN GUINTOLI

BMW Motorrad World Endurance Team #37 si è definitivamente candidato al titolo EWC 2024. La squadra della casa tedesca ha vissuto un’avventura in progressione nelle gare di durata, culminato col 3° posto nella classifica 2023. L’attacco definitivo al titolo 2024 arriva grazie all’annuncio di Sylvain Guintoli. Il pilota francese è, insieme all’ex MotoGP Bradley Smith, nuovo tester BMW per quanto riguarda il progetto WorldSBK. Proprio il campione del Mondo nelle derivate di serie nel 2014 con Aprilia sarà al via anche del EWC. Guintoli porterà esperienza e mentalità vincente all’interno della squadra nel terzetto formato da Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik, inamovibili del progetto bavarese.

IL TEAM KM99 PROTAGONISTA DEL MERCATO

Dopo una stagione d’esordio stellare nel EWC, la squadra belga KM99 cercherà senza dubbio di migliorare le prestazioni per l’anno nuovo. Il team dotato di Yamaha R1, alla prima annata nelle corse di durata, ha conquistato il 3° posto nella classifica riservata ai team indipendenti, nonché il 10° nella classifica EWC. Senz’altro la squadra fiamminga è stata protagonista del mercato, mettendo a segno due colpi di alto livello in vista della prossima stagione. KM99 ha soffiato ben due piloti ufficiali, che affiancheranno il confermato Florian Marino. Direttamente dal team Kawasaki Webike Trickstar #11 arriva l’ex MotoGP Randy De Puniet. Il 42enne francese ha dimostrato una velocità indubbia anche nell’endurance e sicuramente sarà un’arma in più per KM99. Il terzo pilota sarà Jérémy Guarnoni, che nella scorsa stagione ha vinto la 24h di Spa-Francorchamps con BMW Motorrad World Endurance Team #37.

