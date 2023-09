Il neo-campione del Mondo della classe Superstock, sottocategoria dell’EWC, Christian Gamarino, è stato ospite alla puntata #373 di Motorbike Circus. Il pilota Louit Moto #33 ha parlato di un emozionantissimo, anche se pieno di insidie, Bol d’Or. In aggiunta, Gamarino ha svelato il suo desiderio in ottica 2024.

UNA PARTENZA RISCHIOSA

È nel pieno stile endurance portare al box la propria moto, non importa come. Quindi, spesso nelle gare di durata si tende ad essere più conservativi. Questa regola non è valsa all’ultimo appuntamento EWC per Christian Gamarino, così come racconta: “Un’ora e mezza prima della partenza ha cominciato a diluviare, anche se sapevamo che la pioggia era prevista al massimo per la prima ora di gara. Sulla griglia di partenza è uscito il sole e c’era del vento, così abbiamo deciso di partire con le gomme slick. Era una scelta pazza, sul momento, ma ho pensato che la pista si sarebbe asciugata in fretta. Ho sofferto 5/6 giri, ma ho finito la prima ora di gara con oltre un minuto di vantaggio sul secondo. Proprio mentre ero al pit stop, è caduto Xavi Forés (Ducati ERC Endurance #6, nde), è entrata la Safety Car e Simone Saltarelli ha beccato il semaforo rosso in pitlane“.

GARA TRANQUILLA MA UN FINALE INASPETTATO

Tranne qualche problema con la sella, l’ultimo appuntamento del EWC per Christian Gamarino ed il team Louit Moto #33 è filato piuttosto liscio. La 2ª posizione nella classe Stock era pressoché assicurata con poche ore rimaste, fino ad un cambio di programma: “A quattro ore dalla fine, appena sceso dalla moto, ero abbastanza sicuro di mantenere il 2° posto. Mentre stavo mangiando il team manager mi ha chiesto di fare due stint per cercare di vincere la corsa. Ho accettato, sono salito sulla moto ed ho spinto come un pazzo. Avevo 50” di svantaggio, ma in uno stint ho ripreso gli avversari. Dopo 6 giri nell’ultima ora di gara sulla tabella ho visto la scritta P1: all’inizio non capivo, ma ad un certo punto ho visto National Motos #55 uscire dai box. Alla fine ho sofferto meno la stanchezza perché ero in lotta per la vittoria, ma a fine gara ero comunque esausto”.

LA NOTIZIA DELLA SQUALIFICA E IL TITOLO

Nella mattinata del Lunedì seguente al Bol d’Or 2023 è arrivata una notizia che ha sconvolto il paddock EWC, compreso Christian Gamarino. Con la vittoria della 24h da parte di Louit Moto #33, il titolo nella classe Superstock era sfuggito di soli 5 punti a favore di RAC41 Honda. Con le verifiche tecniche svolte dalla federazione, la squadra transalpina è stata squalificata per la capienza del serbatoio fuori norma. Così facendo, è proprio Louit Moto #33 a laurearsi campione nella Superstock, rompendo così il digiuno di Kawasaki nelle competizioni endurance.

“La sera mi era arrivata la voce di una possibile irregolarità tecnica di RAC41 Honda – racconta Gamarino – poi la mattina seguente mi sono svegliato ed è uscita la notizia. Il EWC è uno dei pochi campionati così scrupolosi nelle verifiche tecniche. La moto viene praticamente smontata del tutto, mentre in altri campionati viene smontata solo se c’è un ricorso”.

I PIANI PER IL 2024: “SOGNO LA #11”

A fine puntata, come spesso succede, si è parlato dei piani nel EWC di Christian Gamarino per il 2024. Il pilota genovese continuerà con le corse di durata, anche se non c’è ancora un calendario ben definito. Si vocifera una tappa al di fuori dell’Europa, come fatto in occasione della 8h di Sepang nel 2019, oltre ad accorciare la gara di Spa-Francorchamps.

Dopo aver vinto il titolo nella Superstock, Gamarino spera in un meritato passaggio nella massima categoria, la EWC. Nei test prima del Bol d’Or svolti al Paul Ricard Martedì, “Gama” ha provato la Kawasaki del team Webike Trickstar #11, ovvero la moto ufficiale della casa di Akashi. “Mi sono ripromesso che non sarei passato in EWC prima di aver vinto un titolo nella Stock. Questo mi è riuscito, se rimanessi potrei solo fare peggio. L’obiettivo per il prossimo anno è quello di passare alla categoria EWC. Martedì ho provato la Kawasaki ufficiale #11 e sono andato parecchio forte: spero mi diano una possibilità. Mi sento in forma, non sono mai andato così forte nella mia carriera. Il test con la #11 è andato molto bene: io sono andato molto forte fin da subito. La moto soffre un po’ di motore, ma già dopo cinque giri giravo in 1’54”. All’interno del team erano tutti molto contenti”.

Valentino Aggio

