La pausa invernale dell’EWC permette a team e piloti di progettare la stagione, ottimo momento per BMRT3D Maxxers Nevers per spostarsi in top class. Jeremy Guarnoni passa a KM99 Yamaha

UN BEL PASSO AVANTI

Un’altra Kawasaki si unirà a Trickstar e Tati Team. Per la stagione 2024 dell’EWC, BMRT3D Maxxers Nevers abbandonerà la tabella rossa della Superstock per quella nera della top class. Un passo impegnativo, che lancia verso una categoria in cui molti costruttori supportano direttamente i team di punta. Ma la grande esperienza del team di Romain Mangè andrà ad aiutare a colmare parte di quel gap, con i primi test già effettuati da parte del team francese.

IL COMMENTO DEL TEAM MANAGER

“BMRT3D Maxxess Nevers gareggia nella categoria Superstock ormai da alcuni anni. Sentivamo che era giunto il momento per una nuova sfida e sappiamo che la moto può essere molto competitiva nell’EWC perché abbiamo avuto l’opportunità di provare alcuni dei componenti specifici della top class. Ciò ha reso il passaggio molto più semplice, ma sappiamo che le moto Superstock e Formula EWC sono abbastanza diverse. Ci sono molte più impostazioni possibili sulla geometria della moto e l’adattamento ai nuovi pneumatici è un punto importante poiché passeremo da Dunlop, il fornitore ufficiale della Superstock, a Michelin o Pirelli. Quindi dovremo imparare velocemente come si comportano le gomme e come utilizzarle al meglio. Ora vedremo se si apriranno nuove partnership, e magari riusciremo a concretizzare il progetto 8H di Suzuka.”

GUARNONI TORNA SULLA R1

Non solo team, anche tra i piloti c’è fermento. Dopo tutte le news della fine del 2023 raccolte in questo articolo, l’inizio del 2024 vede un big cambiare sella. Jeremy Guarnoni lascia la BMW ufficiale per andare in KM99, team belga diretto da Mario Kupper. Trova il connazionale Fabien Foret a condurre sportivamente il team, e Florian Marino insieme a Randy De Puniet a collaborare con lui nella campagna 2024. Nonostante la recente creazione del team (nato nel 2022), la Yamaha #99 ha tutte le carte in regola per entrare nella lotta per il titolo mondiale.

Alex Dibisceglia