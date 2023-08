Grazie al giro di Tetsuta Nagashima in chiusura, Honda HRC with Japan Post conquista la pole alla 8H di Suzuka nel Top10 Trials. Beffata Yart, che grazie al tempo di Karel Hanika partirà seconda davanti a Toho Racing e SDG Honda Racing. Caduta per Mackenzie con FCC TSR Honda

LA SUPERPOLE, MA MEGLIO

Le qualifiche finali della competizione giapponese sono per gli appassionati della Superbike un ritorno al passato, un vero e proprio tuffo nei ricordi. La bellezza di questo giro secco, ripetuto da due piloti per ogni equipaggio, lascia con il fiato sospeso e con il cuore in gola per l’attesa e l’anticipazione. Ogni pilota deve dare il meglio di sé senza sbagliare e senza pregiudicare la prestazione dell’altro pilota, aumentando quindi la responsabilità del primo dei due contendenti a scendere in pista. Per chi volesse godersi lo spettacolo, alla fine di questo video c’è l’intera replica della sessione, con commento originale.

HRC IN POLE, FCC A TERRA

Forse proprio questa pressione ha giocato un brutto scherzo a Tarran Mackenzie, che è alle prime esperienze nel sol levante. Per “Taz” è infatti arrivata la caduta, rilegando FCC TSR Honda alla 10 ed ultima posizione e lasciando a Mike Di Meglio il tentativo di attacco al tempo con la seconda moto. Questi Top10 Trials della 8H di Suzuka 2023 sono stati quindi un duello principalmente tra Honda HRC e Yamaha YART, con Tetsuta Nagashima a mettere una pietra sopra la pole con il suo 2’05”329. Karel Hanika ha provato di tutto per riuscire a strappare il miglior giro di giornata, fermando però il cronometro a 190 millesimi dal tempo del giapponese. Ottima comunque la situazione di YART, che partirà seconda in mezzo al plotone Honda.

SERT IN QUINTA PIAZZA

Terza posizione per Toho Racing Honda, con Enukido Ikuhiro già ad un secondo dal tempo di Nagashima. Quarta SDG Honda Racing grazie al tempo stampato dall’immortale Naomichi Uramoto, che fa meglio della SERT e di Sylvain Guintoli di solo 7 centesimi di secondo. Chiudono la Top10 Trials Astemo Honda Dream SI Racing, AutoRace Ube Racing Team, Honda Dream RT Sakurai Honda, S-Pulse Dream Racing I-Tec e FCC TSR Honda. Anche quest’anno la casa alata piazza ben 6 moto nella Top10 Trial, contro 3 Suzuki e la sola Yamaha YART a difendere i colori di Iwata. Appuntamento domani mattina alle ore 4:30 per lo start della gara, ed alle 11:30 sul canale di Youtube di LiveGP.it per il commento dell’ultima ora!

EWC 8H SUZUKA TOP10 TRIALS, CLASSIFICATION

Alex Dibisceglia

