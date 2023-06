8 ore passate sul cronometro dell’ EWC per la 24H di Spa-Francorchamps, ed i primi punti pieni vanno a FCC TSR Honda. 38 secondi dividono la squadra giapponese dalla Yart, seconda davanti alla SERT e a BMW World Endurance. Nuova caduta per KM99 con Mahias, cadute e colpi di scena in STK

SIAMO SOLO AD UN TERZO

8 ore, il momento in cui l’EWC assegna i primi punti iridati per la 24H di Spa-Francorchamps, ed è Honda a comandare la corsa col team FCC TSR. Solidi come una corazzata, la squadra capitanata da Masakatsu Fuji si trova in cima alla lista dei tempi con 38 secondi su Yart, costretta a rimontare al tramonto. Terza posizione per SERT, costretta ad uno stop&go per sorpasso sotto bandiera gialla, ma con ancora abbastanza margine per tenere dietro uno scatenato Reiterberger. La BMW ha trovato il passo con il calare del buio e delle temperature, portandosi all’attacco verso le posizioni di podio. Quinta posizione assoluta per Kawasaki Webike Trickstar, aiutata da alcune debacle importanti.

UNA SPA SELETTIVA

Proprio come l’anno scorso, la 24H di Spa-Francorchamps si mostra una tra le gare più selettive dell’EWC, ed anche le Honda non sono escluse. Dopo il secondo errore del team KM99, che ha visto Lucas Mahias finire lungo e poi in terra nel tratto della Pouhon, il guaio successivo è toccato a Viltais Experience. La #333 è stata costretta a procedere fuori pista con bandiere nero-arancio per un problema tecnico con il radiatore che perdeva liquido. Caduta anche per OG Motorsport con il francese Camille Hedelin a terra dopo delle splendide prestazioni di Rolfo ed Atsumi. Le rotture sono iniziate con la Yamaha #18 di Sapeurs Pompiers al Kemmel che ha provocato una safety car, ma poco dopo è toccato incredibilmente alla Ducati #6. La moto di ERC Endurance è stata addirittura costretta al ritiro a causa di un non meglio specificato problema al cambio.

STOCK: DUO HONDA SUL PODIO

Sicuramente a Tokyo saranno contenti del programma EWC, visto che alla 24H di Spa-Francorchamps alle 8 ore era uno-due di CBR-RRR sul podio. Prima la rossa di Rac41, con solo 4 secondi di vantaggio sulla #55 di National Motos, poi la Kawasaki di Louit Moto con Gamarino in sella. Quarta piazza per Honda No Limits, costanti e resilienti nel tentativo di ricucire lo strappo con il podio. Quinta la Yamaha #86 di Pitlane Endurance, seguita dalla #777 di Wojcik Racing, dalla Suzuki #27 del TRT e dalla Suzuki #119 di Slider Endurance. Prossimo aggiornamento nella mattinata di domani

Alex Dibisceglia

