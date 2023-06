Yamaha YART conquista la vittoria di classe EWC della 24H di Spa-Francorchamps 2023, andando a conquistare il comando della classifica mondiale. Seconda piazza per FCC TSR Honda, terzo posto per BMW World Endurance. In Stock Honda #55 National Motos vince davanti a Kawasaki Louit Moto e No Limits Honda

IL RITORNO DI YART

In una 24H di Spa-Francorchamps veramente impietosa verso le Yamaha, YART riesce a fare la differenza ed a conquistare la vittoria in classe EWC. Primo successo del 2023 per la R1M del team austriaco, che anche grazie alla seconda piazza della 24H di Le Mans riesce a portarsi in testa al mondiale Endurance. Il tutto a discapito di FCC TSR Honda, la cui seconda piazza non è sufficiente per mantenere la leadership in campionato. Per Honda è stata una gara costante a cui è mancata però la velocità media di YART, dove la differenza è stata fatta proprio dai piloti.

BMW RINGRAZIA SUZUKI

BMW deve ovviamente ringraziare la Suzuki per il posto sul podio. I problemi avuti da Reiterberger ad inizio gara sono stati controbilanciati da quelli di Guintoli nella mattina, andando a regalare alla squadra tedesca la terza posizione. Peccato per la SERT, che firma il giro veloce della gara in 2’20”578 ma che non è riuscita a concretizzare il podio in Belgio. Inaspettata la quinta piazza di Kawasaki, che trainata da un velocissimo De Puniet chiude la Top5 davanti alla (più volte caduta) Yamaha del team KM99.

STOCK: HONDA-KAWASAKI-HONDA

Vince la categoria Superstock Honda #55 National Motos, sicuramente la più solida squadra della categoria. Dopo l’immediato ritiro della BMW del Tecmas #9, il comando delle operazioni è stato preso e mantenuto proprio dalla squadra francese. Unico a cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla CBR-RRR è stato il team Louit Moto, dove Kevin Calia e Christian Gamarino hanno dato il 110% per recuperare il distacco. Purtroppo non è stato sufficiente, ma la seconda piazza è un risultato di tutto rispetto, cosi come lo è la terza posizione del No Limits Motor Team di Moreno Codeluppi. Per la “giallona” è la prima stagione con Honda dopo 20 anni di Suzuki, e se le premesse sono queste il futuro della compagine è brillante. Qui il commento dell’ultima ora di gara, prossimo appuntamento il 16 settembre per la 24H del Bol D’Or, al Paul Ricard.

