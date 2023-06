Nella top class dell’EWC problemi per BMW, che lascia il duello per la 24H di Spa-Francorchamps 2023 a Yart e Sert allo start. Honda FCC TSR resta ad osservare, Tecmas BMW KO in Stock per problema elettronico

NULLA DI SCONTATO

Uno start della 24H di Spa-Francorchamps 2023 che lascia con la bocca aperta sia in classe EWC che in Stock. La prima vede subito un colpo di scena, con la BMW di Markus Reiterberger che non riesce a tenere il passo di Gregg Black sulla Sert e di Josh Hook sulla Honda. Fritz parte male ma non malissimo, risalendo dai margini della top10 fino a lottare nuovamente per la testa della corsa. Allo scadere della prima ora è proprio Yart a comandare, con Karel Hanika alla guida.

SPAVENTO KM99

Seconda Sert davanti a FCC TSR Honda, ma anche KM99 sarebbe stata della battaglia se non Bastian Mackels non fosse caduto poco dopo il pit stop, lanciandola alla fine del Radillon. La moto è rimbalzata contro la barriera tornando in pista, venendo però fortunatamente evitata da tutti i piloti che sopraggiungevano. Non senza rischi, Mackels ha ripreso i manubri della sua R1 tornando in gara, seppur in ritardo. Quarta posizione momentanea per Honda Viltais Experience, davanti a Bolliger e proprio a KM99. Competizione neutralizzata per 10 minuti a causa della Kawasaki #24 BMRT 3D, che finendo contro le barriere ha preso fuoco e ha appiccato l’incendio anche alle air fences, poi sostituite.

STOCK: TECMAS KO, LOUIT APRIL MOTO SORRIDE

La Stock non ha certo lasciato a desiderare. Primo colpo di scena la BMW Tecmas #9, data per favorita prima dello start e poi spogliata al box dopo poco più di mezz’ora. Per la M1000RR sembra problema elettronico, con limitatore fisso che non permetteva di andare avanti. Ha preso il suo posto la Kawasaki #24, poi finita in terra come detto prima. Tra le due debacle, spunta Honda Rac41 #41 che con Wayne Tessels comanda la classifica davanti alla #55 National Motos Honda e alla #33 Kawasaki Louit Motos, portata in terza piazza dal nostro Christian Gamarino. Quarti in categoria i ragazzi del team No Limits, in risalita OG Motorsport con Cocoro Atsumi in ottava piazza di classe. Prossimo aggiornamento alle 8 ore.

Alex Dibisceglia

