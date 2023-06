“Back to Back”, seconda pole consecutiva per YART Yamaha in classe EWC alla 24H di Spa-Francorchamps, nel 2022 e nel 2023 davanti a BMW. Il trio composto da Canepa, Fritz e Hanika ha dominato la fresca mattinata, con una media dei tre sul 2’19 basso. Terza la SERT davanti a FCC TSR Honda, in Stock Tecmas BMW beffa Kawasaki Louit Moto

BENE LA QUALIFICA, MA LA PARTENZA?

La domanda è lecita, quando si parla delle Yamaha. YART Yamaha conquista la pole in classe EWC nell’edizione 2023 della 24H di Spa-Francorchamps, bissando il risultato del 2022. Unica incognita come sempre la partenza, dove la R1M sembra sempre faticare molto nell’accensione, ma lascia ben sperare quanto visto a Le Mans. Sul giro secco invece solo certezze: sia Canepa che Fritz che Hanika hanno girato tutti sul passo del 2’19 basso, rendendosi inavvicinabili nelle prime qualifiche. Più complicato il pomeriggio, dove però il caldo non ha permesso a nessuno di migliorare il tempo della mattinata (come ci ha raccontato qui Roberto Rolfo).

BMW, SERT E FCC TSR HONDA A RUOTA

Non basterà essere veloci, ci vorrà qualcosa in più vista la coda agguerrita che seguirà la #7 allo start della gara. BMW è sicuramente tra le favorite, e partirà in seconda posizione grazie alla ormai solita prestazione di livello di Markus Reiterberger, che insieme a Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni sono i favoriti. Se però la Suzuki SERT non dovesse replicare i problemi al cambio avuti nel 2022, probabilmente il risultato diverrà men che scontato. Della partita anche FCC TSR Honda, quarti sullo schieramento ma con un occhio di riguardo verso la classifica, dove sono in cima.

STOCK: TECMAS BMW SU LOUIT MOTO

Seconda pole per il 2023 in classe Stock per Tecmas BMW, chiaramente a loro volta osservati speciali in questa seconda tappa dell’EWC alla 24H di Spa-Francorchamps. La squadra composta da Foray, Bühn e Arbel scatterà in classe davanti alla Kawasaki Louit Moto condotta dai nostri Christian Gamarino e Kevin Calia, per l’occasione affiancati da Gabriel Pons. Terza di classe Honda National Motos, nona la Honda del team No Limits proprio davanti ad OG Motorsport, con la R1 condotta da Roberto Rolfo ed un velocissimo Cocoro Atsumi. Lo start della gara domani alle ore 14, LiveGP.it vi offrirà live timing e commento a partire dalle 13:45 per la prima ora e dalle 13 della domenica per l’ultima ora di gara.

Alex Dibisceglia

