La Yamaha YART nella notte si è resa protagonista di una grande rimonta, portandosi al comando di classe EWC della 24H di Spa-Francorchamps, nonostante una foratura. Suzuki SERT e FCC TSR Honda non sembrano in grado di tenere il passo della compagine austriaca e subiscono un giro di distacco l’un l’altro. Caduta per la Honda Rac41 in STK mentre era a podio, conduce National Motos #55 davanti a Louit Moto #33 e No Limits Honda #44

19 HOURS AND COUNTING

Sono tutti stanchi, ma la gara è tutto tranne che finita. La 24H di Spa-Francorchamps 2023 del mondiale EWC conclude la sua diciannovesima ora con Yamaha YART al comando della classifica, nonostante un inconveniente. Per la squadra austriaca infatti una foratura nella mattinata ha costretto Marvin Fritz a rientrare al box, fortunatamente non lontano proprio dal punto in cui è avvenuto il fattaccio. Questo inconveniente non è bastato alla SERT per recuperare, rimanendo in seconda posizione con un giro di distacco, ma con Gregg Black che in questo momento è mezzo secondo più veloce dei capoclassifica. Piccolo inconveniente anche per Sylvain Guintoli, che nella notte scambia il box di Rac41 con quello della SERT, dovendo poi spingere per qualche metro la Suzuki rossa.

PODIO ANCORA DA DECIDERE

Con i primi quattro ad un giro di distacco l’un l’altro, il podio non è ancora deciso. Honda mantiene la terza posizione con FCC TSR, con Alan Techer che gira con tempi fotocopia rispetto la SERT. Più affaticata BMW, che stranamente non riesce a replicare i tempi della notte nonostante la temperatura fresca della mattina. Distante invece la Trickstar Webike Kawasaki, che potrebbe venire invece insediata dalla Yamaha KM99 in grande risalita ed ora sesta assoluta.

STOCK: NATIONAL MOTOS SI DIFENDE DA LOUIT MOTO

Anche per Honda National Motos i problemi non sono mancati, in particolare è stato necessario registrare la catena della moto poco prima dell’alba. Però sono loro attualmente i capoclassifica, anche se ci sono solo 30 secondi di distacco tra la #55 e la verde Kawasaki di Louit Moto. La #33, complice degli stint fenomenali di Christian Gamarino, è riuscita a mantenere la coda della Honda, ed attualmente gira mezzo secondo più veloce nonostante due pit stop in più. A podio ma a 3 giri dalla prima piazza Honda No Limits, grande risultato per la compagine di Moreno Codeluppi e splendida prestazione per Lorenzo Gabellini. Alle ore 13 su LiveGP.it inizierà la diretta per l’ultima ora di gara.

Alex Dibisceglia

