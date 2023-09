Yamaha YART ritorna al titolo EWC nel 2023 dopo quello del 2009, anche se la vittoria della 24H del Bol D’Or va alla Suzuki SERT. Vittoria in Stock per Louit Motos, titolo assegnato a Rac41 Honda dopo la rottura di National Motos a 18 minuti alla fine

YART DI NUOVO CAMPIONE DEL MONDO

Ci sono voluti 14 anni, ed anche questa volta non è andato tutto secondo i piani. Ma nonostante la vittoria della Suzuki SERT del Bol D’Or 2023, Yamaha Yart conquista il titolo iridato 2023. Si era temuto per la tenuta della R1 con colorazione anniversario quando si sono presentati problemi di temperatura del propulsore, ma le cure amorevoli del box #7 hanno portato la moto fino al traguardo.

La classifica li vede in quarta piazza, ma per molto tempo Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika se la sono giocata con la SERT per la leadership. Il passo però indotto da Gregg Black, Etienne Masson e Sylvain Guintoli ha fiaccato tutta la concorrenza, lasciando a ben 8 giri la Honda #333 di Viltais Experience che chiude seconda. Terza piazza per BMW Motorrad Endurance Team #37, seguono quindi YART e Kawasaki Trickstar per la classe EWC.

DRAMMA ALLA FINE

Sembrava fatta per National Motos, che comandava la classifica in sesta piazza assoluta e puntava al titolo con relativa tranquillità. Il colpo di scena è arrivato a 18 minuti dalla fine, quando Sebastien Suchet ha riportato la moto al box con rumori sinistri provenienti dal motore. Il box ha detto immediatamente al pilota che non ci fosse nulla da fare, così per giungere alla fine della corsa Sebastien si è andato a fermare a metà del Mistral. Ha concluso la gara spingendo la moto al traguardo, esattamente come ha fatto Alessandro Delbianco per il team OG Motorsport, a loro volta con motore danneggiato. Peccato, perchè la compagine che annovera il nostro Roberto Rolfo è stata a lungo in zona podio di classe, con Mohr al centro medico per problemi di salute. Rottura anche per la Metiss, che ha inondato la pista di olio e richiesto un altro accesso della Safety Car.

LOUIT MOTOS VINCE, RAC41 CAMPIONE STOCK

Proprio come in EWC, in Superstock vince il Bol D’Or 2023 la Kawasaki del team Louit Motos, ma conquista il titolo Honda Rac41 Chromeburner. Gamarino, Calia e Saltarelli hanno fatto un lavoro clamoroso dopo una partenza men che perfetta capitalizzando su ogni situazione. Vincono proprio su Rac41 e su Team 18 Sapeurs Pompiers, che chiude il podio per la classe Superstock. Quarta posizione per Pitlane Endurance #86, seguita da BMRT 3D Maxxess Nevers Kawasaki e dalla Yamaha #777 del Wojcik Racing.

The YART Yamaha back in the box again…. trying to cool the machine down! 🥶

They're back on track after a 4 minutes stop.#BoldOr #FIMEWC pic.twitter.com/H6PeOpDGin — FIM EWC (@FIM_EWC) September 17, 2023

EWC 2023 BOL D’OR FINAL RESULTS

