Situazione di equilibrio alla 24H del Bol D’Or 2023 in classe EWC, con Bmw Motorrad a spuntarla per la pole sulla SERT per soli 7 millesimi. Seguono FCC TSR Honda e YART, Ducati quinta a più di un secondo

UN EQUILIBRIO INCREDIBILE

I tempi della pole position nel mondiale EWC si basano sulla media dei piloti, ed è per questo che risulta incredibile che BMW Motorrad si aggiudichi la prima casella dello start della 24H del Bol D’Or 2023 per soli 7 millesimi. Un vero e proprio soffio ha diviso la M1000RR condotta da Reiterberger, Mykhalchyk e Guarnoni dalla Suzuki SERT. Per l’equipaggio della casa di Hamamatsu è però importante questa seconda posizione, se vogliono provare a fare il colpaccio in vista mondiale. Un’impresa comunque disperata, visto che gli attuali capoclassifica sono a quasi settanta punti, ed in terza posizione nella partenza di domani. Ovviamente parliamo di FCC TSR Honda, solo due decimi distanti dalla Gixxer e di altrettanti più veloci di Yamaha YART, quarta domani al via.

DA DUCATI, UN’ALTRA STORIA

Le qualifiche nelle gare di 24 ore contano poco, ma il fatto che la Ducati di ERC Endurance in quinta piazza accusi ben un secondo di distacco dalla quarta posizione la dice lunga. Diventerà difficile tenere il passo dei primi quattro per tutti, ma bisognerà fare attenzione a non stressare troppo le moto, soprattutto sul lungo rettilineo del Mistral. Sesta posizione per KM99, davanti a Kawasaki Trickstar e Honda Viltais Experience. Chiudono la top10 il Tati Team Beringer e Moto Ain, mentre la prima delle Stock è la BMW di Tecmas-MRP proprio in undicesima piazza.

RISSA APERTA IN STOCK

Se la BMW è risultata la più veloce, è vero che il tempo si è basato solo sui crono di Kenny Foray e di Arbel Loic, che dovranno quindi correre la 24H del Bol D’Or EWC 2023 in soli due in equipaggio. Questo comporterà un netto vantaggio per gli altri equipaggi, con National Motos che scattando dal 13° posto dovrà trarne vantaggio il prima possibile. Come abbiamo scritto nella preview, la lotta per il titolo Stock è ancora apertissima, ora più che mai. Terza posizione di classifica STK per Wojcik, seguiti (sempre in classifica) da Team 18 Sapeurs Pompiers, Honda No Limits, TRT27 Bazar Suzuki ed OG Motorsport, con i nostri Rolfo e Delbianco a giocarsi quantomeno il podio. Giornata difficile invece per Louit Motos, attesa domani ad un recupero forsennato. Partenza della gara alle ore 15:00 italiane, noi di LiveGP.it vi attendiamo per le dirette di domani (dalle 14:50) e di domenica (dalle 14:00).

EWC 2023 BOL D’OR 24H – POLE POSITION TIMING

Alex Dibisceglia

