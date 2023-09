Al calare delle tenebre ed allo scoccare dell’8ª ora della 24H EWC 2023 del Bol D’Or si accende il duello tra YART Yamaha e FCC TSR Honda mentre il comando è della SERT. In palio il titolo, distacchi nell’ordine dei due decimi e la compagine austriaca deve recuperare tutti i punti che può. In STK National Motos in testa con due giri su Louit Motos e OG Motorsport

FIAMME NELLA NOTTE

Cala il sole ma la battaglia non accenna a calmarsi. Anzi, all’8ª ora della 24H EWC del Bol D’Or la Suzuki SERT comanda con un giro su una battaglia accesissima per la seconda piazza. Yamaha YART e FCC TSR Honda si scambiano posizioni e sorpassi dovendo decidere direttamente chi porterà a casa il titolo 2023, mentre la Suzuki SERT è a 58 punti dalla vetta ed è ai margini della lotta per il titolo EWC. La sfida continuerà tutta la notte ma YART dovrà fare di meglio per scalzare la Honda bianco-azzurra dalla prima posizione in classifica. Josh Hook dal suo sta facendo una gara encomiabile, difendendosi dagli attacchi di Niccolò Canepa. Quarta posizione attuale per la BMW #37, distante però un giro dal podio e a sua volta in disperata ricerca di punti.

DISTACCHI LUNGHI

In quinta piazza si trova Honda Viltais Experience, che incassa già 4 giri di svantaggio dalla cima della classifica e due proprio dalla M1000RR ufficiale di top class. Segue Kawasaki Trickstar, anche in questo frangente poco incisiva, poi Kawasaki Tati Team e KM99. Nessuna di queste EWC è sembrata in grado di infilarsi nella lotta nonostante lo start di gara che in qualche modo ha dato vantaggio ai gommati Pirelli con gomme intermedie. Ritiro definitivo per Honda No Limits, con Gabellini che centra un pilota più lento e distrugge la CBR-RRR, accompagnati dalla #113, dalla Ducati ERC e dalla BMW TECMAS di classe Superstock.

STOCK: HONDA NATIONAL MOTOS TENTA L’AFFONDO

In nona posizione assoluta apre la classifica Superstock National Motos Honda. Con la defezione TECMAS BMW e i punti delle 8 ore, il distacco tra la #55 e la sorella di Rac41 è sceso a solo due punti. Tra le due litiganti si infilano sul podio prima Louit Motos, con i nostri Gamarino, Calia e Saltarelli autori di una fantastica rimonta fino alla seconda piazza. Dietro di loro finalmente brilla anche il team OG Motorsport con Jan Mohr, Roberto Rolfo e Alessandro Delbianco. OG Motorsport è chiaramente fuori dalla lotta per il titolo, ma la Kawasaki #33 è ora a 21 punti dalla leadership di campionato. Con il doppio punteggio finale, l’impresa non è impossibile. Prossimo aggiornamento alle 16H di gara, collegamento in diretta su LiveGP.it dalle ore 14 per la conclusione dell’ultimo round EWC 2023, la 24H del Bol D’Or.

Alex Dibisceglia

