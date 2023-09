La safety car alla fine della prima ora della 24H del mondiale EWC del Bol D’Or 2023 ha rimescolato le carte, con la Yamaha YART che torna al comando dopo un cambio gomme. Le condizioni di umido hanno cambiato la situazione allo start, Ducati ERC a terra per un incidente

ALTRO CHE NOIOSA!

Lo potete vedere nella replica della nostra diretta, ma la prima ora della 24H del mondiale EWC del Bol D’Or 2023 ha visto la SERT ritornare al comando dopo un insieme di imprevisti. Il primo ovviamente è stato l’asfalto bagnato a chiazze, con molti team partiti conservativi con gomme rain. L’asfalto è però andato ad asciugare rapidamente, costringendo svariati team al cambio gomme rapido per tornare a girare con costanza. In questa fase ha pagato la strategia di Yamaha, con Niccolò Canepa partito direttamente con gomme slick. Si sono trovati davanti anche i vari Viltais Experience, Tati Team e Ducati ERC, tutti con gomme intermedie, ma il forcing di Canepa lo ha portato davanti prima dello scadere dei 60 minuti.

BMW STOCK E DUCATI OUT

Proprio ai margini della fine della prima ora arrivano i colpi di scena. Il primo riguarda la BMW del team TECMAS-MRP BMW, che doveva essere la moto da battere in categoria. Ebbene le inquadrature di un Kenny Foray che riportava la M1000RR ammutolita al box hanno fatto subito capire che non sarebbe stato così. Giunge infatti la notizia del ritiro della #9, che saluta anche i sogni di campionato.

Secondo colpo di scena lo regala Xavi Fores, che appena rientrato dopo il cambio con Chaz Davies è stato coinvolto in un incidente con un doppiato. Fores è stato portato al centro medico zoppicante con dolore ad una gamba, mentre la Ducati Panigale V4 deve ancora rientrare ai box. Qualsiasi sogno di gloria per la compagine supportata da Borgo Panigale è pressoché saltato via con il cupolino della Ducati. La caduta ha anche innescato l’ingresso della Safety Car, richiamata dopo una ventina di minuti. Out da subito anche la Yamaha di Wojcik Stock #777, ferma per un problema tecnico.

LA SITUAZIONE ATTUALE

In top class comanda Yamaha Yart, seguita da Kawasaki Trickstarà #11 e da FCC TSR Honda. Quarta posizione per Viltais Experience Honda, quinta Kawasaki Tati Team a sua volta pedinata da KM99, Suzuki SERT, Motoain e BMW Motorrad. Tutte le top class sono nello stesso giro poco dopo la fine della prima ora, complice la Safety Car. In Superstock la prima moto è la Honda di National Motos, poi Rac41 Honda, TRT27 Suzuki e la Kawasaki #33 di Louit Motos. Prossimo aggiornamento alle ore 23 per le 8H di gara, domani appuntamento alle 14 su LiveGP.it per l’ultima ora di commento in diretta.

Alex Dibisceglia

