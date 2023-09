EWC 2023 | Bol d'Or: dominio Sert nella notte, ritiro per FCC TSR Honda

A cinque ore dalla fine del Bol d’Or 2023, ultima tappa del FIM EWC, è la Suzuki Yoshimura SERT a comandare con ben 7 giri di vantaggio su Honda Viltais e Yamaha Yart, in lotta per la seconda posizione. Dramma nella notte per FCC TSR Honda France, ritiratasi per un problema al motore. Leader nella classe Stock la Honda National Motos #55, in vantaggio di un minuto sulla Kawasaki #33 di Louit April Moto.

LA SERT DOMINA, YART INSEGUE IL SECONDO POSTO

Nonostante una lieve caduta di Gregg Black nelle prime ore della notte (soli dodici secondi persi), Suzuki Yoshimura SERT ha dominato nella notte di Le Castellet. Sfruttando un gran ritmo ed approfittando delle disavventure degli avversari, il trio composto da Etienne Masson, Gregg Black e Sylvain Guintoli ha messo tra sé ed il primo equipaggio rivale ben otto giri. Non mancano comunque le difficoltà: Guintoli sta soffrendo dei problemi di stomaco che potrebbero rallentarlo nello stint appena iniziato.

A seguire i leader assoluti, ad ora campioni FIM EWC, è la Yamaha YART #7 di Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa, costretti a riparare ai box in due occasioni per dei pit-stop di emergenza. La R1 attualmente guidata da Fritz vanta 45 secondi di margine sulla Honda Viltasi #333 dell’equipaggio composto da Steven Odendaal, Florian Alt e Leandro Mercado.

PROBLEMI AL MOTORE PER FCC TSR HONDA, RITIRO NELLA NOTTE

Il buio pesto della notte di Le Castellet ha offerto colpi di scena a ripetizione. Alle 2:50 circa la CBR1000RR-R SP di FCC TSR Honda France si è ammutolita, togliendo ai campioni in carica la possibilità di ripetersi. Mike di Meglio ha riportato la moto ai box, ma i tentativi di riparazione sono stati vani (ingenti i danni al motore) e la squadra è stata costretta al ritiro.

PROBLEMI NEGLI ULTIMI MINUTI PER TATI BERINGER

Da segnalare anche le difficoltà del team partito dalla Pole Position. BMW Motorrad EWC ha regalato minuti su minuti a SERT e YART a causa di qualche avaria venuta a galla nelle ultime ore della notta, scendendo in quinta posizione. Tuttavia, negli ultimi secondi la Kawasaki #4 del team Tati Beringer, fin qui stabile al quarto posto, è appena stata parcheggiata da Hugo Clere in prossimità della terza curva in seguito ad una vistosa fumata bianca. Il dramma sportivo permette a BMW di salire al quarto posto e alla Kawasaki Trickstar – staccata di sei giri dalla moto tedesca – di ereditare la quinta.

NELLA CLASSE STOCK HONDA NATIONAL MOTOS COMANDA

A comandare la classifica Stock è la Honda National Motos #55 di Valentin e Sébastien Suchet, supportati da Guillame Raymond. I tre non posso abbassare la guardia vista la vicinanza della Kawasaki #33 targata Louit Moto guidata da Simone Saltarelli, Christian Gamarino e Kevin Calia, in piena lotta per la vittoria di classe ed il settimo posto assoluto.

Passando a OG Motorsport, squadra che corre con i nostri Roberto Rolfo e Alessandro del Bianco, affiancati da Jan Mohr, sembrerebbero palesarsi dei problemi elettronici, testimoniati da Roby Rolfo nel cambio pilota con del Bianco. La squadra milita in diciottesima piazza assoluta, nona di categoria.

FIM EWC | BOL D’OR 2023 | CLASSIFICA PROVVISORIA

