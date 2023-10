Un fine settimana imperdibile attende i protagonisti dell’European Le Mans Series, campionato che nella spettacolare location di Portimao eleggerà il campione 2023. La serie organizzata da ACO disputerà in Portogallo un doubleheader decisivo per l’assegnazione dei titoli nelle varie classi e degli ambiti pass per la prossima edizione della 24h Le Mans.

Il programma è più che mai serrato con le qualifiche e la prima gara di venerdì ed una seconda competizione la domenica. Il turno supplementare che determinerà la griglia della ‘race-2’ è indetto per la giornata di sabato, fase del week-end che precederà le ultime 4h del campionato.

La scelta degli organizzatori è stata obbligata vista la cancellazione della 4h di Imola, round che si sarebbe dovuto tenere a maggio. La manifestazione romagnola tornerà regolarmente nel 2024 insieme alla già confermata 4h del Mugello.

La 4h di Spa dello scorso settembre ha visto Algarve Pro Racing allungare in classifica sulla concorrenza. Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn #25 sono meritatamente al comando del campionato con due affermazioni all’attivo, leader con oltre 10 punti di scarto sulla concorrenza.

L’americano, l’australiano e l’inglese hanno un totale di 76 punti contro i 59 di Neel Jani/René Binder/Nico Pino (Duqueine Team #30) ed i 56p di Job van Uitert/Tijmen Van Der Helm/Manuel Maldonado (Panis Racing #65). Leggermente più attardati i portacolori di IDEC Sport #28 ed United Autosports #22 anche se con ancora una sfida da disputare tutto può succedere.

