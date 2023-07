Con la 4h di Le Castellet riparte dopo una lunga pausa l’European Le Mans Series, il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi. La sfida francese sarà la seconda gara del 2023 dopo la cancellazione della 4h di Imola che originariamente si sarebbe dovuta svolgere a maggio.

Barcellona ha inaugurato il 2023 dell’ELMS a fine maggio, Salih Yoluc/ Charlie Eastwood /Louis Delétraz avevano dominato la scena imponendosi in LMP2 PRO-Am e nella graduatoria assoluta.

Gli alfieri di Racing Team Turkey tentando di confermarsi anche al Paul Ricard, tracciato che lo scorso anno premiò l’Oreca 07 Gibson #9 di PREMA di Lorenzo Colombo/Ferdinand Habsburg/Louis Delétraz. La compagine turca si distinse in ogni caso in Francia, la realtà che ha primeggiato nella categoria PRO-Am 2022 vinse infatti l’opening round beffando i diretti avversari.

4h Le Castellet PRO-Am: Racing Team Turkey sfida la concorrenza

In LMP2 PRO-AM, Racing Team Turkey mette quindi paura a tutti, la solida line-up citata ha meritatamente primeggiato in Catalogna davanti a François Perrodo/Ben Barnicoat/Mathieu Vaxivière (AF Corse #88) ed a Malthe Jakobsen/Nico Lapierre/Alexandre Coigny ( COOL Racing #37 ). I tre equipaggi partono da favoriti anche in Francia, attenzione però ad United Autosports che indubbiamente darà battaglia con Daniel Schneider/Andrew Meyrick/Nelson Piquet Jr #21 e Jim McGuire/Guy Smith/Paul Di Resta #23

Neel Jani/René Binder/Nico Pino #30 guidano la classe LMP2 alla vigilia del secondo atto del 2023. L’equipaggio di Duqueine Racing parte da favorito in una categoria molto avvincente in cui è obiettivamente difficile effettuare un pronostico.

Occhi puntati in merito a Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn (Algarve Pro Racing #25), Vladislav Lomko/Reshad de Gerus/Jose Maria Lopez (COOL Racing #47) e l’interessante line-up di Job van Uitert/Tijmen Van Der Helm/Manuel Maldonado (Panis Racing #65). Occhi puntati anche per United Autosports #22, in scena con Marino Sato/Oliver Jarvis/Phil Hanson.

Adrien Chila/Marcos Siebert/Alekandro Garcia (COOL Racing #17) sono al comando del campionato in LMP3 alla vigilia della prova del Paul Ricard. Gli elvetici dovranno sicuramente fare i conti con Inter Europol Competition, realtà che sicuramente darà battaglia per il successo con Miguel Cristovao/Wyatt Brichacek/Kai Askey #13.

Le due squadre citate partono come favorite nel noto impianto transalpino, circuito in cui sicuramente ritroveremo all’attacco anche Alexander Bukhantsov/James Winslow/Pedro Perino (DKR Engineering #4). Occhi puntati anche su Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert /Antonie Doquin, alfieri di Racing Spirit of Leman #31 che hanno ben figurato a Barcellona nella prova del debutto del team in ELMS.

