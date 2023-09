Imola ed il Mugello spiccano nel calendario 2024 dell’European Le Mans Series (ELMS). Le due piste italiane saranno protagoniste della principale categoria continentale riservata alle GT ed ai prototipi, campionato che scatterà ad aprile da Barcellona.

Il noto impianto che sorge sulle rive del Santerno ospiterà il campionato domenica 7 luglio, mentre la location toscana sarà protagonista nel fine settimana del 29 settembre. Debutto assoluto per la casa del GP d’Italia per quanto riguarda il Motomondiale, tracciato che di fatto rimpiazza Aragon.

La Spagna resterà in ogni caso protagonista con Barcellona ad inizio anno prima del round francese di Le Castellet. Confermato come da copione Spa-Francorchamps (Belgio) a fine agosto, mentre Portimao (Portogallo) concluderà il 2024 con una speciale competizione in notturna.

Format che vince non si cambia

Tutte le prove si svolgeranno sulla canonica distanza delle quattro ore, una terminerà con il tramonto come già detto. Esce di scena Aragon dopo la prova di qualche settimana fa, mentre Imola rientra dopo non aver accolto l’evento del 2023 in seguito ai lavori di ammodernamento della pista richiesti dalla F1.

Frédéric Lequien, CEO di Le Mans Endurance Management (LMEM), ha affermato in una nota: “L’aggiunta del Mugello al calendario della European Le Mans Series 2024 è molto gradita e il circuito italiano si unisce a un elenco sempre crescente di migliori circuiti europei che hanno ospitato una gara ELMS. Ogni sede offre una sfida unica per i nostri team e piloti, offrendo allo stesso tempo gare emozionanti per i nostri numerosi fan, sia sul circuito che da casa”.

Non poteva mancare il commento di Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO): “L’ European Le Mans Series è una componente importante della piramide dell’Endurance. Il già elevato standard delle corse continua a migliorare e la stagione 2024 presenta alcuni dei circuiti più apprezzati d’Europa. Oltre al prestigio di competere in un campionato d’élite, i team ELMS hanno la motivazione aggiuntiva di vincere un posto sulla griglia della 24 Ore di Le Mans del 2025”.

Salgono quindi gli eventi internazionali per quanto riguarda il Bel Paese nel 2024. Ricordiamo in merito anche la 6h di Imola del FIA World Endurance Championship (aprile) e ed il doppio round tricolore del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, rispettivamente in scena a Misano (maggio) e Monza (settembre).

