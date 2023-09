Alex Lynn firma la pole position nelle qualifiche della 4h di Spa-Francorchamps, quarto round dell’European Le Mans Series 2023. Algarve Pro Racing #25 svetta nella classifica generale, mentre Porsche domina la scena in GTE con Proton Competition.

LMP2, Lynn beffa Hanson

Algarve Pro Racing #25 beffa United Autosports USA #22 al termine delle qualifiche della 4h di Spa. Alex Lynn svetta per la prima volta in stagione contro il cronometro davanti a Phil Hanson #22, Laurents Hörr (IDEC Sport #28) e René Binder (Duqueine Racing #30).

IDEC Sport e l’auto che attualmente tiene la testa del campionato ha preceduto l’Oreca #43 di Inter Europol Competition, l’auto #65 di Panis Racing e la vettura #47 di COOL Racing, presenti nell’ordine in classifica.

What a lap from Alex Lynn! He goes to the top of the LMP2 field with 3 minutes remaining on the clock.#ELMS #4HSpa @APRacingTeam pic.twitter.com/XkLjsYkpZr — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 23, 2023

Il punto extra di Algarve Pro Racing modifica la graduatoria del campionato. Algarve Pro Racing #30 eguaglia Duqueine Team #30 al vertice della classifica generale dopo metà campionato. Ricordiamo che nei primi tre round sono state tre i vincitori differenti tra Barcellona, Le Castellet e Aragon.

LMP2 PRO AM: Salih Yoluc x4

Racing Team Turkey #34 senza avversari ancora una volta nel singolo giro veloce. Il turco Salih Yoluc firma la quarta pole-position consecutiva in stagione davanti a Giorgio Roda (Proton Competition #99), Tom Van Rompuy (DKR Engineering #4) e Alexandre Coigny (COOL Racing #37).

7mo tempo per AF Corse con François Perrodo. L’esperto francese resta, presente in pista nuovamente in compagnia del nostro Alessio Rovera e non da Ben Barnicoat, resta in ogni caso il leader del campionato dopo la bellissima affermazione di Aragon.

LMP3, WTM Racing #12 senza rivali

Oscar Tunjo contro nessuno in LMP3 nelle qualifiche della 4h di Spa. Il tedesco di WTM Racing by Rinaldi ha firmato la seconda pole-position del 2023 precedendo al termine della sessione Manuel Espirito Santo (Virage #8) e Ryan Harper-Ellam (Nielsen Racing #7).

COOL Racing segue in quinta posizione, la compagine elvetica proverà sicuramente ad allungare in campionato dopo l’ottima prestazione in Aragona. Marco Siebert si è classificato alle spalle di Gleen van Berlo (Eurointernational #10).

Aggiornamento post qualifica –

WTM Racing by Rinaldi ha perso la propria pole-position e non potrà partecipare alla 4h di Spa in seguito all’assenza di giri durante le qualifiche e nelle prove libere da parte di Torsten Kratz, pilota Bronze.

GTE, Porsche domina la scena con Proton

Ryan Hardwick (Proton Competition Porsche #16) domina la scena e con sei decimi di vantaggio firma la prima pole del 2023. L’americano non sbaglia e firma il best lap in 2.17.385 davanti a Robin Arnold (TF Sport Aston Martin #72) e Martin Berry (JMW Motorsport Ferrari #66).

Delusione nei 15 minuti previsti per Kessel Racing Ferrari #57 e per Proton Competition Porsche #77. I diretti avversari della già citata Porsche #16 nella classifica generale, rispettivamente presenti in seconda e terza piazza dopo metà campionato, scatteranno domani dalla 7ma e dall’ottava piazza tra le GTE.

A first Pole of the season for the LMGTE championship leaders @ProtonRacing thanks to a great lap by Ryan Hardwick! 👏🏻 Watch LIVE: https://t.co/4J3dFztvVZ #ELMS #4HSpa @PorscheRaces pic.twitter.com/9wdq8YB19a — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 23, 2023

Domani alle 11.30 la green flag della 4h di Spa-Francorchamps 2023.

Luca Pellegrini