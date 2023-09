Algarve Pro Racing e Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn vincono la 4h Spa-Francorchamps, quarto round dell’European Le Mans Series. Seconda affermazione e leadership in campionato per l’Oreca #25 davanti a Malthe Jakobsen/Nico Lapierre/Alexandre Coigny (COOL Racing #37), i migliori in LMP2 PRO Am.

Porsche e Proton Competition vincono in GTE con Ryan Hardwick/Zach Robichon/Alessio Picariello #16, mentre in LMP3 festeggia COOL Racing allungando in modo significativo in campionato con Adrien Chila/Marcos Siebert/Alejandro Garcia #17.

.@APRacingTeam WINNERS in Spa! 🏆 The Portuguese complete a perfect weekend in Belgium as they take their second overall win of the season after starting from pole position. 👏🏻#ELMS #4HSpa @Oreca pic.twitter.com/EYlLYnx4zu — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 24, 2023

4h Spa, Panis Racing sbaglia completamente la partenza

La partenza ha visto subito in difficoltà diversi protagonisti dopo un clamoroso errore da parte di Manuel Maldonado (Panis Racing #65). Il sudamericano ha sbagliato completamente la frenata colpendo gli incolpevoli Paul Lafargue (IDEC Sport #28), Marino Sato (United #22) e René Binder (Duqueine Team #30).

Algarve Pro Racing #25 è stata l’unica auto a ‘sopravvivere’ alla ‘Source’, l’Oreca in questione ha successivamente dominato la prima parte dell’evento con Kyffin Simpson. Il futuro alfiere di Chip Ganassi Racing per l’IndyCar Series ha ceduto successivamente il volante a James Allen, presente in pieno controllo della 4h di Spa 2023.

Engines roar, anticipation soars, we're racing at @circuitspa! 🟢 And there's already drama at T1 with several involved in the incident. Watch LIVE: https://t.co/03ErEZzv2m#ELMS #4HSpa pic.twitter.com/hNgylG1FYK — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 24, 2023

Algarve Pro Racing prova a dominare, COOL Racing risponde presente

La prova non ha avuto dei significativi cambiamenti fino a 2h e 06 dalla conclusione quando, prima del ‘Kemmel’, la Ferrari #66 di JMW Motorsport non è finita contro le barriere. La Safety Car ha ricompattato il gruppo per spostare l’auto di Berry in curva 10, Algarve Pro Racing #25 ha continuato a monopolizzare la scena.

The No.66 JMW Motorsport is going slow after a huge spin at the top of the raidillon and the car made contact with the barrier. Watch LIVE: https://t.co/03ErEZzv2m #ELMS #4HSpa pic.twitter.com/l7wUjLKysO — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 24, 2023

La compagine portoghese dovrà subire il ritorno di COOL Racing con José Maria Lopez al volante, un duello interessante che precederà la seconda SC di giornata dopo l’impatto contro le barriere di Stavelot da parte della Ligier #10 di Eurointernational.

Leggermente più indietro, invece, United Autosports #22, ancora pienamente in bagarre per il podio nella categoria LMP2 nonostante una sanzione per un contatto in curva 19 con l’Oreca #47 di COOL Racing. Marino Sato è stato penalizzato dai commissari sportivi, una decisione scontata che ha danneggiato l’ipotetica rimonta del team anglo-americano.

⚠️ Safety car ⚠️ A big collision into the barrier for the No.10 Eurointernational brings out the safety car for the third time. Glenn Van Berlo is out of the car and ok. 👍🏻 Watch LIVE: https://t.co/03ErEZzv2m #ELMS #4HSpa pic.twitter.com/natF0mdmiy — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 24, 2023

Tra le Safety Car la lotta in LMP2 si infiamma

Le bandiere gialle hanno regalato a COOL Racing #47 il primato assoluto con Malthe Jakobsen, unico ai box al momento dell’esposizione della bandiera gialla. Il danese ha condotto la vetta delle operazioni per qualche giro prima di una nuova cruciale Safety Car dopo l’incidente nel terzo segmento della pista da parte di Ben Hanley (Nielsen Racing #24).

L’Oreca #37 di COOL Racing, leader in LMP2 PRO AM e della classifica generale, ha ceduto la vetta overall ad Algarve Pro Racing, Malthe Jakobsen #37 si è inchinato ad Alex Lynn consapevole di dover difendere la leadership della propria categoria Luis Delétraz (Racing Team Turkey #34) e Mathieu Vaxiviére (AF Corse #88).

Dopo l’ennesima bandiera gialla, causata da un contatto contro le barriere da parte dell’Oreca #34 di Inter Europol Competition, gli ultimi 12 minuti della 4h di Spa-Francorchamps sono stati oltremodo interessanti con una doppia bagarre tra la classifica generale ed il leader della LMP2 PRO AM.

Algarve Pro Racing a segno, COOL Racing vince in LMP2 PRO Am

Algarve Pro Racing ha festeggiato con Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn #25, perfetti ad imporsi davanti a Malthe Jakobsen/Nico Lapierre/Alexandre Coigny (COOL Racing #37). Secondo posto assoluto e vittoria in PRO Am per la compagine elvetica che ha saputo concludere con un relativo margine di sicurezza su AF Corse #88 e Racing Team Turkey #34.

François Perrodo/Alessio Rovera/Mathieu Vaxivière restano davanti in campionato a Salih Yoluc/ Charlie Eastwood /Louis Delétraz, presenti in seconda ed in terza piazza in classe davanti a United #21, Team Virage #19 e Algarve Pro Racing #20. Menzione d’onore anche per Panis Racing #65 e COOL Racing #47, presenti nell’ordine a podio in LMP2 alle spalle di Algarve Pro Racing.

LMP3, 4h Spa: COOL Racing allunga in campionato

Adrien Chila/Marcos Siebert/Alejandro Garcia (COOL Racing #17 ) si confermano gli uomini da battere in European Le Mans Series in LMP3. Gara perfetta e vittoria per la squadra svizzera che allunga sensibilmente in campionato.

A BIG win for the LMP3 championship leaders @COOLRacing in Spa! 🏆 The Swiss team claim their third victory of the season and extend their lead at the top of the class. 👏🏻#ELMS #4HSpa @LigierAutomotiv pic.twitter.com/fTzlz6hRh2 — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 24, 2023

Miguel Cristovao/Wyatt Brichacek/Kai Askey (Inter Europol Competition #13) e Matthew Richard Bell/Adam Ali (Eurointernational #11) concludono il podio della LMP3, classe che ha visto in difficoltà Racing Spirit of Leman #31 dopo un contatto nel primo giro alla ‘Source’.

GTE, 4h Spa: Porsche vince ancora

Porsche vs Porsche con Alessio Picariello che resiste a Matteo Cairoli nel finale. Il padrone di casa di Proton Competition allunga in classifica in GTE e primeggia nell’impianto di casa in compagnia di Ryan Hardwick/Zach Robichon.

Second win of the season and LMGTE championship lead extended! 🏆@ProtonRacing are victorious in Spa and grab maximum points after taking pole position yesterday. 👏🏻#ELMS #4HSpa @PorscheRaces pic.twitter.com/1fQ1LDVJX8 — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 24, 2023

Iron Lynx #60 conclude in seconda piazza davanti a Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli precedendo Johnny Laursen/Conrad Laursen/Nicklas Nielsen (Formula Racing Ferrari #50). Sconfitte ancora una volta, invece, le Aston Martin.

Prossimo round a Portimao a metà ottobre con due prove in programma in successione. Ci sarà da divertirsi tra i saliscendi portoghesi, manifestazione che eleggerà il campione 2023 ed assegnerà tre pass (due LMP2 ed uno in GT) per la prossima 24h du Mans.

