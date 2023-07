Algarve Pro Racing ha vinto nel finale la 4h Le Castellet, secondo appuntamento dell’European Le Mans Series. Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn trionfano in Francia al termine di un’ultima ora oltremodo interessante, il tridente ha avuto la meglio all’arrivo precedendo di un secondo Neel Jani/René Binder/Nico Pino (Duqueine Racing #30).

VICTORIOUS in Le Castellet! 🏆@APRacingTeam score victory in France to take its first #ELMS win of the season! Congratulations to @kyffin_simpson, @JamesAllenRaceD, Alex Lynn and all the Portuguese crew for their great performance today. 👏🏻#ELMS #4HLeCastellet pic.twitter.com/8J7n3P9fcB — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) July 16, 2023

Salih Yoluc/ Charlie Eastwood /Louis Delétraz (Racing Team Turkey #34 ), terzi overall, si confermano in PRO-Am come gli uomini da battere, mentre Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert /Antonie Doquin (Racing Spirit of Leman #31) si distinguono in LMP3. Festa anche per Porsche che conclude davanti a tutti con Christian Ried/Gianmarco Levorato/Julien Andlauer (Proton Competition #77/Porsche).

Algarve Pro Racing svetta solo all’ultimo

La 4h Le Castellet si è decisa nei minuti conclusivi con IDEC Sport #48 che ha perso terreno in seguito ad una foratura. Racing Team Turkey ha provato a resistere, ma l’usura eccessiva delle mescole non ha permesso alla squadra campione della categoria PRO-Am di mantenersi davanti a tutti.

L’Oreca #34 di Louis Delétraz ha dovuto arrendersi, Algarve Pro Racing ha preso le redini della graduatoria ed ha condotto le danze sino alla bandiera a scacchi. Salih Yoluc/ Charlie Eastwood /Louis Delétraz riusciranno in ogni caso a completare al terzo posto overall, presenti alle spalle di Neel Jani/René Binder/Nico Pino (Duqueine Team #30).

Per la seconda volta un’auto PRO-AM riesce a distinguersi davanti agli equipaggi LMP2, Jonathan Aberdein/ Olli Caldwell/Rui Andrade (Inter Europol Competition #43) concludono al terzo posto di classe confermandosi tra i migliori della serie. Menzione d’onore, invece, per COOL Racing #37 e per AF Corse #83, presenti nell’ordine sul podio in PRO-Am.

Nelle altre classi, Racing Spirit of Leman e Porsche si dividono il bottino

Racing Spirit of Leman #31 firma il successo in LMP3 con Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert /Antonie Doquin. Bellissima affermazione per la compagine elvetica che ha saputo concludere al meglio davanti a Torsten Kratz / Leo Weiss/Oscar Tunjo (WTM Racing #12) ed a Adrien Chila/Marcos Siebert/Alekandro Garcia (COOL Racing #17).

LMP3 WINNERS. 🏆 Racing Spirit of Léman take a well-deserved debut #ELMS win at Circuit Paul Ricard. Kudos to the Swiss crew with Antoine Doquin, Jacques Wolff and Jean-Ludovic Foubert. 👏🏻#ELMS #4HLeCastellet pic.twitter.com/Aew7C6pRXF — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) July 16, 2023

In GTE, invece, Porsche regna su tutti i fronti con Christian Ried/Gianmarco Levorato/Julien Andlauer. Gli alfieri di Proton Competition hanno avuto la meglio concludendo con 11 secondi di scarto su Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli (Iron Lynx #60/Porsche). Aston Martin si arrende alla concorrenza, Ferrari chiude a podio con Takeshi Kimura/Frederik Schandorff /Gregor Huffaker II (Kessel Racing #57/Ferrari).

Maximum points for @ProtonRacing. 🏆 After starting from pole, reigning LMGTE champions take the win in France! Bravo to the German team, @JAndlauer, Giammarco Levorato and Christian Ried. 👏🏻#ELMS #4HLeCastellet @PorscheRaces pic.twitter.com/yi6FsZ4Bxl — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) July 16, 2023

Piccola pausa ora per l’European Le Mans Series che tornerà protagonista ad agosto in quel di Aragon (Spagna).

Luca Pellegrini