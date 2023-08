Da Aragon torna protagonista l’European Le Mans Series, una novità assoluta nel calendario della principale categoria continentale riservata alle GT ed ai prototipi. LMP2, LMP3 e GTE sono attese in pista per un round unico nel proprio genere, competizione che si concluderà in notturna.

La tappa che ci apprestiamo a commentare segna il terzo atto del 2023, il secondo in Spagna. Successivamente si gareggerà a Spa-Francorchamps (Belgio) ed a Portimao (Portogallo), pista che in via eccezionale ospiterà un doubleheader al fine di compensare la cancellazione della 4h di Imola che regolarmente tornerà nel 2024.

LMP2, Algarve Pro Racing insegue Duqueine

Neel Jani/René Binder/Nico Pino #30 sono al comando del campionato alla vigilia della tappa iberica che ci apprestiamo a commentare. Duqueine Team #30 ha attualmente 43 punti contro i 35 di Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn #25 (Algarve Pro Racing), i migliori a Le Castellet a luglio.

Vladislav Lomko/Reshad de Gerus/Jose Maria Lopez (COOL Racing #47) e Marino Sato/Oliver Jarvis/Phil Hanson (United Autosports #22) inseguono al momento i rivali senza successi, una dinamica che può cambiare già questo week-end. Occhi puntati anche su Panis Racing #65, virtualmente in terza piazza con Job van Uitert/Tijmen Van Der Helm/Manuel Maldonado.

LMP2 PRO-Am, Racing Team Turkey per il primo allungo?

Difficile effettuare un pronostico, ma è chiaro che Salih Yoluc/ Charlie Eastwood /Louis Delétraz (Racing Team Turkey #34) hanno tutte le carte in regola per allungare sensibilmente sulla concorrenza.

Il team che ha vinto l’ultima stagione è attualmente in vetta alla serie con due pole-position e soprattutto due successi. François Perrodo/Ben Barnicoat/Mathieu Vaxivière (AF Corse #88) e Malthe Jakobsen/Nico Lapierre/Alexandre Coigny (COOL Racing #37) inseguono al momento, unici rivali dopo le prime due sfide.

Anche in questo caso, come in LMP2, United Autosports è da tenere in considerazione con Daniel Schneider/Andrew Meyrick/Nelson Piquet Jr #21 e Jim McGuire/Guy Smith/Paul Di Resta #23. Gli americani sono degli outsider di lusso in Aragona in compagnia di Jonas Ried/Gimmi Bruni/Giorgio Roda (Proton Competition #99) e Rodrigo Sales/ Mathias Beche/Ben Hanley (Nielsen Racing #24).

LMP3, COOL Racing vs Racing Spirit of Leman

COOL Racing vs Racing Spirit of Leman in LMP3 dopo due interessanti eventi. Gli elvetici sono provvisoriamente davanti con un punto di scarto sui rivali, Adrien Chila/Marcos Siebert/Alekandro Garcia #17 precedono Jacques Wolff /Antonie Doquin #31 dopo otto interessanti ore di gara.

Miguel Cristovao/Wyatt Brichacek/Kai Askey #13, portacolori di Inter Europol Competition, seguono attualmente la concorrenza. Occhi puntati sulla formazione polacca che può ben figurare nel deserto dell’Aragona, pista ignota per molti.

GTE, Porsche contro Porsche

Duello Porsche in GTE alla vigilia del terzo atto dell’European Le Mans Series 2023. Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli #60 (Iron Lynx) sono i padroni della serie nonostante l’assenza di affermazioni sino ad ora, la compagine tricolore precede di tre punti Ryan Hardwick/Zach Robichon/Alessio Picariello #16 (Proton Competition) e di quattro lunghezze Christian Ried/Gianmarco Levorato/Julien Andlauer #77 (Proton Competition).

Ancora assenti al vertice Ferrari ed Aston Martin. Le 488 GT3 e le Vantage AMR sembrano faticare a tenere il passo delle Porsche che dopo il titolo della passata stagione potrebbero confermarsi al vertice nell’ultima stagione di vita dell’ELMS.

Night race questo week-end per l’ELMS che dopo Barcellona torna in Spagna. Sabato mattina le qualifiche per tutte le classi, domenica alle 18.00 la gara che potrà essere seguita gratuitamente in diretta sul canale YouTube del campionato.

Luca Pellegrini