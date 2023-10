Marino Sato/Oliver Jarvis/Phil Hanson vincono la 4h Algarve 2023, penultimo atto dell’European Le Mans Series. United Autosports USA #22 firma il successo nel finale precedendo sotto la bandiera a scacchi Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn (Algarve Pro Racing #25) e Job van Uitert/Tijmen Van Der Helm/Manuel Maldonado (Panis Racing #65).

COOL Racing vince in LMP2 PRO Am e soprattutto il titolo in LMP3 con Adrien Chila/Marcos Siebert/Alejandro Garcia #17, mentre in GTE sono le Porsche a dominare con il successo di Christian Ried/Gianmarco Levorato/Julien Andlauer #77.

Victorious in Portimão. 🏆 The @UnitedAutosport squad take their second win of the season at an epic 4 Hours of Algarve. 👏🏻#ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/Drf8cpK1xa — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

4h Algarve: APR parte forte, la pioggia cambia tutto

Algarve Pro Racing ha gestito la prima parte della prova, 30 minuti letteralmente dominati da parte di Kyffin Simpson. Il futuro volto di Chip Ganassi Racing per la NTT IndyCar Series ha allungato sulla concorrenza, mentre in LMP2 PRO Am è da rimarcare il pessimo avvio di Alexander Mattschull (Team Virage #18), autore della pole-position che ha perso il controllo della propria nell’opening lap all’uscita da curva 4.

Engines roar to life, foot on the gas pedal – the Grand Season Finale is underway in Portimão! 🇵🇹 Round 5, the #4HAlgarve and first race of our double-decider has started at the Portuguese rollercoaster. 👊🏻 Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl#ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/DwoiT72oqf — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

La pioggia ha cambiato le carte in tavola dopo meno di un ora d’azione, il maltempo è diventato protagonista e tutti si sono fermati per montare le gomme da bagnato. Il gruppo è stato presto ricompattato dalla Safety Car, chiamata per rimuovere l’Oreca #34 di Racing Team Turkey dalla sabbia di curva 8.

Incredibile colpo di scena per Salih Yoluc, provvisoriamente leader della prova in PRO Am e leader del campionato dopo la sfida di Spa-Francorchamps. Il turco è stato tradito dalla pista bagnata, la direzione gara è stata costretta a chiamare la vettura di sicurezza.

Drama for the LMP2 Pro/Am championship leaders as Salih Yoluc spins off in the gravel. Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl#ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/32QenXyd81 — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

Algarve Pro Racing ha ripreso a dettare legge al restart, una brevissima bandiera verde che ha preceduto una nuova neutralizzazione in seguito ad un errore nella stessa curva 8 da parte di Formula Racing Ferrari #50.

Pioggia o non pioggia?

La bandiera gialla non ha intaccato il primato di Algarve Pro Racing che con James Allen ha continuato a gestire l’evento. La compagine di casa ha però perso la leadership provvisoria della manifestazione vista la strategia differente da parte di Duqueine Team #30 e COOL Racing #47.

Le due realtà citate hanno tentato di allungare lo stint il più possibile per non effettuare una sosta extra per passare alle slick, una missione apparentemente riuscita. Il ritorno della pioggia ha infatti vanificato il lavoro svolto dai team citati, Algarve Pro Racing ha quindi ritrovato la leadership davanti ad United Autosports #22.

Ad 1h e 50 dalla fine la Safety Car è tornata in pista dopo un incidente di Jonas Ried (Proton Competition #99). Il tedesco che da quest’anno gareggia in LMP2 PRO Am con il team del padre ha perso il controllo della propria auto nel secondo settore, Eduardo Freitas è stato obbligato a neutralizzare la 4h Algarve 2023 per la terza volta.

A big crash for Jonas Ried in the No.99 Proton Competition and the Safety car is out. 💥 The driver is out of the car and ok. 👍🏻 Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl #ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/6Q2X416dMb — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

Il dominio di Algarve Pro Racing inizia a barcollare

Il restart ha visto un bel duello per la vittoria overall in LMP2 e per il successo in LMP2 PRO Am. Nel primo caso Algarve Pro Racing #25 ha dovuto lottare contro United #22 e Duqueine Team #30, mentre nel secondo si è accesa la bagarre tra AF Corse #88 e Nielsen Racing #24.

Oliver Jarvis #22 si è portato davanti ad Alex Lynn #25, il britannico ha successivamente perso ogni ipotetico margine sul connazionale in seguito ad una quarta bandiera gialla dopo un incendio nel terzo settore che ha visto protagonista la LMP3 #13 di Inter Europol Competition.

Le varie squadre si sono fermate nuovamente per effettuare l’ultima sosta della giornata, Algarve Pro Racing #25 ha ripreso la vetta con Alex Lynn davanti a Neel Jani (Duqueine Team #30) e José Maria Lopez (COOL Racing #47).

Disaster for the No.13 Inter Europol Competition as the car caught fire. Wyatt Brichacek jumps immediately out of the car and the safety car is out again. Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl #ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/Bn53x4rCsl — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

Tutti contro tutti in LMP2 ed in LMP2 PRO Am

La ripartenza è stata più che mai scoppiettante con Lynn che ha preso margine su Jani, spinto in testacoda da Spirit of Race Ferrari #55 nel secondo settore. Il contatto ha rallentato anche COOL Racing #47, virtualmente in terza piazza.

United Autosports #22 ha ringraziato della situazione per tornare al secondo posto davanti a Panis Racing #65. Duelli a non finire anche in LMP2 PRO Am con Mathieu Vaxivière (AF Corse #83) contro Malthe Jakobsen (COOL Racing #37) per il primato.

Huge drama for Duqueine Team as their championship title hopes are nearly over after this incident. 🥺 Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl #ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/IztvcpIj4W — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

United vince il duello contro Algarve Pro Racing

Il finale è stato più che mai interessante, decisivo in LMP2 ed in LMP2 PRO Am. Lynn #25 è stato ripreso da Jarvis #22, mentre nella seconda classe citata Vaxivière #83 doveva alzare bandiera bianca dopo un significativo assalto da parte di Ben Hanley (Nielsen Racing #24)

United Autosports ha strappato la leadership overall ad Algarve Pro Racing nei giri conclusivi, mentre AF Corse ha dovuto alzare il piede contro la temibile Oreca #24 di Nielsen.

Here comes @ollyjarvis! 💪🏻 The Brit makes the move stick on Alex Lynn to take the lead of the race for @UnitedAutosport. 👏🏻 Watch LIVE: https://t.co/SHYFyxfpcl #ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/3BAGEsWzxR — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

Lynn non è riuscito a restituire il favore a United Autosports che ha potuto trionfare per la seconda volta in stagione. Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn si sono quindi inchinati a Marino Sato/Oliver Jarvis/Phil Hanson, obiettivamente superiori nel finale. Terza piazza overall per Job van Uitert/Tijmen Van Der Helm/Manuel Maldonado (Panis Racing #65), quarta posizione per COOL Racing #47.

In LMP2 PRO Am, invece, arriva il successo per COOL Racing #37 dopo la bandiera a scacchi. Malthe Jakobsen/Nico Lapierre/Alexandre Coigny hanno infatti ereditato la leadership e la vittoria all’ultimo giro dopo una sanzione di 10 secondi per Nielsen Racing, colpevole di aver toccato AF Corse #83 durante il duello per il successo. Rodrigo Sales/ Mathias Beche/Ben Hanley hanno in ogni caso concluso al secondo posto davanti a François Perrodo/Alessio Rovera/Mathieu Vaxivière, leader della serie alla vigilia dell’epilogo di domenica.

LMP3, 4h Algarve: COOL Racing vince il titolo con una gara d’anticipo

Adrien Chila/Marcos Siebert/Alejandro Garcia sono i campioni della classe LMP3 nell’European Le Mans Series 2023. Vittoria e pass per Le Mans conquistato da COOL Racing, meritamente a segno dopo una stagione da incorniciare. Il team svizzero svetta in Portogallo, ma non firma la 4h Algarve, competizione vinta da Torsten Kratz / Leo Weiss/Oscar Tunjo (WTM Racing #12).

Tanta strategia tra la pioggia

Matt Bell (Eurointernational #11) ha iniziato la prova al meglio dominando i primi trenta minuti. La compagine italiana ha però dovuto arrendersi per un problema tecnico in concomitanza con l’arrivo della pioggia.

WTM Racing by Rinaldi ha ereditato il primato, ma il team tedesco ha provvisoriamente lasciato la testa della competizione cambiando strategia. Leonard Weiss si è accodato alla coda dello schieramento, una scelta successivamente copiata anche da Virage #8.

A debut LMP3 win for WTM by Rinaldi Racing #12! 🏆#ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/NTCKYFX1nA — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

Nessuno ha più intaccato la vittoria di Torsten Kratz / Leo Weiss/Oscar Tunjo (WTM Racing #12), mentre un incendio ha frantumato ogni chance di titolo da parte di Inter Europol Competition. Miguel Cristovao/Wyatt Brichacek/Kai Askey #13, obbligati a vincere per lottare contro COOL Racing #17 nella giornata di domenica, hanno alzato bandiera bianca incoronando nuovamente gli svizzeri.

GTE, 4h Algarve: Proton Competition vince, domenica la battaglia per il titolo

Proton Competition Porsche realizza una bellissima doppietta alla 4h Algarve con Christian Ried/Gianmarco Levorato/Julien Andlauer #77 davanti a Ryan Hardwick/Zach Robichon/Alessio Picariello #16. Questi ultimi agguantano provvisoriamente il primato con tre punti di scarto su Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli (Iron Lynx Porsche #60), terzi oggi sotto la bandiera a scacchi.

Your LMGTE winners of the day: @ProtonRacing. 🏆 The reigning LMGTE champions complete a perfect race at the 4 Hours of Algarve to take the victory. 👏🏻#ELMS #4HAlgarve pic.twitter.com/YfKo19Tc9e — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 20, 2023

Aston Martin parte forte, ma Porsche recupera

Arnold Robin (TF Sport Aston Martin #72) ha tentato di scremare il gruppo sin dal via, l’auto della pole-position ha dovuto però cedere il passo al progressivo ritorno di Porsche. L’arrivo della pioggia e le prime due bandiere gialle hanno modificato la graduatoria assoluta, Proton Competition Porsche #16 ha infatti agguantato la vetta provvisoria con Ryan Hardwick.

L’americano ha disputato uno stint ottimo, pronto per cedere il volante nella miglior posizione possibile a Zach Robichon/Alessio Picariello. L’ultimo pilota citato ha dovuto inchinarsi nei giri finali a Julien Andlauer (Proton Competition Porsche #77), superiore nel finale al belga.

Il francese ha salutato l’avversario che in ogni caso ha preceduto Matteo Cairoli (Iron Lynx Porsche #60). La battaglia finirà solamente domenica nel championship decider, una lotta da non perdere tra i saliscendi portoghesi. Quarto posto per Kessel Racing Ferrari #57 davanti a TF Sport Aston Martin #72 e AF Corse Ferrari #51.

Domenica la lotta per il titolo

La competizione odierna ha di fatto rimpiazzato la 4h di Imola, cancellata per dei lavori alla pista italiana vista la presenza della F1. Il programma in Portogallo continuerà domani con le qualifiche della 4h Portimao che si terrà domenica.

Algarve Pro Racing ha un notevole vantaggio in LMP2, mentre in LMP2 PRO Am ci sarà da divertirsi con AF Corse #83 in vetta con solo due punti su COOL Racing #47 e tre lunghezze su Racing Team Turkey. Come già detto COOL Racing #17 ha primeggiato in LMP3 con una sfida d’anticipo, mentre in GTE ci sarà da divertirsi con Proton Competition Porsche #16 in vetta con solo tre punti su Iron Lynx Porsche #60.

Luca Pellegrini