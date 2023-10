Oggi nel palcoscenico del Piccolo Teatro Strehler di Milano è stata presentata l’edizione numero 80 di EICMA. Una conferenza stampa trasmessa anche in diretta sui canali social che ha mostrato un’anteprima di quello che sarà l’edizione 2023 della più importante e longeva fiera delle due ruote.

REAL PEOPLE, REAL EMOTION

Tra circa un mese, dal 7 al 12 novembre, torna a Rho Fiera lo spettacolo di EICMA, l’Esposizione Internazionale delle due ruote. L’edizione numero 80 si preannuncia di successo in quanto si spera di tornare ai numeri pre-pandemia, non solo a livello di appassionati ma anche per quanto riguarda gli espositori. Saranno infatti 1700 gli espositori presenti che riempiranno otto padiglioni, due in più rispetto all’edizione scorsa. Tra questi, l’attesissimo ritorno di KTM, MV Agusta e l’azienda fiorentina Beta, assenti nel 2022.

Il 28% sono nuovi espositori, mentre la presenza internazionale continua ad aumentare con il 64% delle aziende provenienti da 45 paesi diversi. “Segno della centralità strategica e della nostra attività internazionale, oltre che una conferma della attualità di un modello espositivo dinamico e sempre più ricco di contenuti ed iniziative speciali”, ha dichiarato Paolo Magri, Amministratore Delegato di EICMA.

La nuova edizione mette al centro le persone e gli appassionati delle due ruote, soprattutto i giovani. Non a caso, la comunicazione di quest’anno è molto più autentica, parla al pubblico e li fa sentire parte del progetto. Infatti, la campagna pubblicitaria vede per la prima volta il pubblico diventare l’immagine dell’Edizione numero 80 accompagnata dal claim “EICMA EFFECT, Real People Real Emotion”.

LE NOVITÀ: I GIOVANNI E L’URBAN MOBILITY

Tra le novità del 2023 l’EICMA Esports Arena e un’area dedicata alla mobilità urbana. Il primo sarà uno spazio dedicato ai videogiochi che accoglierà diverse iniziative tra cui, la finale del Campionato Online di Motocross. Un Campionato virtuale articolato su quattro tappe dove a EICMA si terrà proprio la finale. Un progetto nato per avvicinare i più giovani utilizzando il loro modo di comunicare sempre più orientato verso il digitale. “Un progetto nato per coinvolgere i più giovani e anche un strumento per le impresse del settore per traguardare il mercato di domani”, ha commentato Pietro Meda Presidente di EICMA.

L’area Urban Mobility, invece, sarà un palcoscenico dove saranno presenti le istituzioni e le aziende del settore, che ospiterà discussioni e incontri sul futuro della mobilità urbana. “L’area accoglierà imprese, istituzioni e soprattutto le startup di settore, ma ospiterà anche talk e incontri divulgativi. L’obiettivo è quello di rappresentare quanto le due ruote siano già e saranno sempre di più una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità che viene dalla città. Questo spazio, promosso con ANCMA, l’associazione dei costruttori e dell’intera filiera, è un seme nel terreno di EICMA che vogliamo fare crescere e si configura anche come luogo privilegiato di ascolto delle istanze delle imprese e dei cittadini”, ha evidenziato Paolo Magri, Amministratore Delegato di EICMA, durante la conferenza stampa.

ALTRE INIZIATIVE

Non mancheranno gli attesi test ride e-Bike per testare le ultime novità del mercato, il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti, e il set fotografico EICMA EFFECT, già presente l’anno scorso, dove i fotografi immortaleranno gratuitamente le emozioni del pubblico.

Per gli appassionati, ci sarà anche l’immancabile zona MotoLive, un palcoscenico racing situato nelle aree esterne della fiera dove il pubblico avrà l’opportunità di vivere gare di Motocross, Freestyle, Trial Acrobatico, esibizioni degli stuntmen, test ride moto, musica, intrattenimento e tanto altro.

Una proposta espositiva molto ricca dove Milano tornerà capitale mondiale delle due ruote dal 7 al 12 novembre. I due primi giorni, come di consuetudine, saranno riservati ai giornalisti e operatori del settore e da giovedì a domenica si aprono i cancelli al grande pubblico. Seguiteci su LiveGP.it e su tutti i nostri canali social per gli aggiornamenti in diretta dalla fiera più importante delle due ruote.

Victoria Ortega Cabrera